En “Los mejores años de nuestra vida”, de William Wyler, el padre de uno de los protagonistas le pregunta a su hijo si está seguro de hacer lo correcto, y él contesta: “Quién puede decir por adelantado qué es hacerlo bien y qué es hacerlo mal”.

Con algunas cosas pasa, hay que hacerlas para saber con certeza si encerraban un error o un acierto. Otras en cambio, se vislumbra a la legua que tendrán poco de bien: la guerra en Ucrania, las bofetadas, que la próxima generación desconozca por completo de dónde viene y adónde va o el tiempo que le separa de cualquier figura y acontecimiento histórico.

Recuerdo que un amigo me dijo antes de casarse: “Quiero una vida que nos guste a los dos”. Supongo que es complicado tener una vida que nos guste a todos, tener una educación, un territorio o incluso un chiste que nos haga gracia por igual. Pero el problema no deriva de que tengamos gustos y opiniones diferentes sino de que una de las partes pretenda imponer su gusto mientras la otra parte calla. Vivimos anestesiados, sin ganas de salir a la calle, sin fuerzas para decir basta, y no debería darnos igual. Cada muerte importa, cada chaval de la ESO, cada refugiado. Qué compromiso surge del silencio, qué hacemos bien si nos callamos.

Algunas personas, para definirse, dicen que son de mecha larga, que hace falta una bomba nuclear para hacerlas estallar. Siempre me han parecido inciertas esas afirmaciones y que en realidad no hace falta mucho para enfadarnos, basta con que algo nos importe lo suficiente. Quizá la distancia social de los últimos dos años se ha convertido en una brecha insalvable, donde cualquier tema fuera de nosotros mismos ha dejado de importarnos, y lo poco que nos importa sólo somos capaces de defenderlo a tortas.

Paul Newman dice en una escena de “Gente corriente” que si eres incapaz de sufrir también serás incapaz de otros sentimientos, pero si el otro todavía te duele, aún puedes quererle y cambiar las cosas. Tendría que urgirnos lo que pasa, tendríamos que sentir el dolor exacto que merece cada vida y cada mente que se pierde, cada niño que no sabrá hacerse preguntas ni la fecha de la primera Navidad. Porque de lo contrario, la apatía acabará por instaurarse y por hacernos incapaces de cualquier otro sentimiento.