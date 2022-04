Ahora que –parece– está comprobado que en Galicia hay vida después del presidente Feijóo, aunque su marcha definitiva no se haya producido todavía, acaso procede recordar las múltiples opiniones que estos días se han desplegado sobre este antiguo Reino y, desde luego, a la Xunta que permanece, algunas cuestiones pendientes. Que no son pocas ni banales, aunque –salvo la oposición y unos cuantos escépticos– nadie discuta aquí que la herencia de don Alberto Núñez es mejor que la que él recibió y eso a pesar de que sus trece años largos de mandato han sido con varias crisis consecutivas que aún no se han cerrado. Quizá los más duros que Galicia tuvo que bastantes años.

Ocurre que sus efectos exigen decisiones pendientes, al igual que corregir los errores cometidos. Lo que implica retocar los planes de futuro y quizá los presupuestos ya aprobados que –al igual que los del Gobierno central– habrán de ajustarse a una realidad cambiante. Y quien quiera que sea el que presida el nuevo Ejecutivo autonómico, así como sus integrantes, habrán de tener en cuenta que el desafío que afrontan resulta especialmente duro al menos mientras la parte de la sociedad que ahora mismo siente cierta orfandad por la marcha del señor Núñez no asuma la ausencia. A la vez, no podrán quitar ojo a la excelente oportunidad estratégica que esa misma ausencia proporciona a la izquierda. Algo es seguro: la oposición empleará este año y pico que tiene antes de las municipales del mismo modo que lo hará el aún presidente, pero al revés: socialistas y nacionalistas gallegos apretarán las tuercas a un gabinete nuevo de modo parecido a como lo hará el debutante responsable del PP con el otro, el de don Pedro Sánchez, que llega a su recta final muy desgastado, cuando no absolutamente quemado. Y lo que es peor aún: que, a diferencia de lo que propondrá el ya jefe de la oposición, el del Gobierno ni siquiera podrá presumir de haber resuelto una parte de los pesares de la ciudadanía. Habrá que esperar para comprobarlo. Lo que no admite demora son los deberes que a la Xunta le quedan por cumplir: la crisis industrial, la inflación –que en Galicia afecta más porque su nivel salarial está por debajo del español–, la demografía, el empleo y, en definitiva, los desafíos que la pandemia, aún presente, plantea en términos de prevención y aplicación de recursos sanitarios. Y en cuanto a los asuntos de estrategia, no sería lógico olvidar que Galicia sigue sin fechas ni proyectos para el Corredor Atlántico, ni un plan eficaz de atracción de inversiones foráneas que necesitan coordinarse con otras políticas comunes que en algunos casos ni siquiera existen. Hay más. En cuanto a comunicaciones terrestres, cuenta con un AVE “cojo” y unas cercanías amenazadas. O que, como último –por ahora– ejemplo de tratamiento desigual en perjuicio de Galicia, el ministro del Interior prescinde de reforzar aquí los efectivos de orden público a pesar de que ha aumentado la delincuencia común y la de más nivel no está erradicada. Todos son deberes sin resolver, de los que una parte no dependen de la Xunta, pero que necesitan dedicación y no apartar el pie de la pared. Además de que todos en esta tierra presten el apoyo necesario, cada uno en su lugar, para sacar adelante el país. Porque solo los idiotas desean que un gobierno –cualquiera– fracase: los primeros perjudicados son los gobernados, así que más vale remar juntos. Por si acaso.