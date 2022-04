Máis francesada

Era o ano 1809 e, en Vigo, entraron os absolutistas pola Gamboa mentres, pola Porta Real, saía da Coruña o exército inglés deixando atrás o corpo do xeneral John Moore. Vigo segue a festexar a súa Reconquista e, na Coruña, perpetúase un culto sincero e interno ao heroi británico que veu morrer a Elviña. A fortaleza de San Carlos converteuse, co sartego de Moore no seu centro, nun lugar de meditación sobre a Historia de Galicia. Os versos de Rosalía de Castro ao xeneral caído constitúen un nobre, grave discurso elexíaco sen concomitancias evidentes con outras composicións da autora. “Diante da tomba de sir John Moore” é un poema dedicado, en clave de celtismo moderado, a María Bertorini que era galesa, viciña de Padrón, amiga da autora e aínda devanceira de Camilo José Cela.

No poema hai un can que sempre agarda polo seu dono morto e, tamén, as pegadas de botas sobre a alfombra do castelo nativo que eterniza fantasmalmente en Escocia a presenza espectral. Se imos a París, veremos, en lugar preferente do Arco da Estrela, unha referencia clara a “La Corogne”, pois este é o nome corrente que a batalla de Elviña recibe na Historia de Francia e da súa Guerra Peninsular. Neste Arco de Triunfo, a carón de Jena, de Marengo, de Austerlitz e moitos nomes máis de victorias do bonapartismo, figuran, pois, en grandes itálicas epigráficas, as letras que compoñen o nome da Coruña en lingua francesa.

Tense contado como Napoléon paseaba polo adarve da muralla de Astorga cando avisos urxentes referidos á Emperatriz o obrigaron a regresar precipitadamente a París (Emil Ludwig). Outros referen que Bonaparte sospeitou en Astorga, supetamente, dunha rebeldía invencíbel dos “maquisards”galegos. Tamén poden lerse os nomes duns catrocentos xenerais de Francia. En todo caso, notouse moito a ausencia de Bonaparte na Guerra Peninsular na cal a Historia quixo incluír o reino de Galicia no derradeiro episodio da súa existencia.