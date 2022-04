Había pocas dudas, aunque los ingenuos confiaran en que al menos se guardase algún tipo de cortesía en las formas, acerca de que la respuesta de la oposición gallega a la salida del presidente Feijóo sería hostil. Y eso se ratificó en cierto modo por las declaraciones de sus líderes en el tiempo transcurrido hasta que en Sevilla se oficializó el cambio en el PP, pero que adquirió un tono más duro con las declaraciones del secretario de Organización del PSdeG-PSOE, que dio un paso adelante en la crítica, entró en la descalificación y, aventurando lo que aún no es oficial, definió el supuesto ascenso del señor Rueda y afirmó que era “ilegítimo”.

El número dos del socialismo gallego sabe que eso no es verdad pero, de ignorarlo, sería la confirmación de una sospecha que no pocos tienen sobre el oficio político: que la media de sus practicantes es más bien baja. Peor todavía, que presenta un defecto inaceptable en quienes ejercen algún tipo de responsabilidad pública, sea municipal, provincial, autonómica o estatal y deciden sobre las vidas y haciendas de la ciudadanía. En el caso de lo/as gallegos/as, no pueden ignorar ni el Estatuto ni la Ley Electoral –como mínimo, claro– en especial si opinan sobre alguno de sus contenidos, que responden al de la Constitución.

En el caso concreto del citado cargo socialista, es obvio que su afirmación sobre la legitimidad –en un supuesto que sigue siendo, por ahora, eso– solo puede ser una falsedad o un arrebato ex abundantia cordis del momento. Parece lo segundo, en opinión personal de quien escribe, ya que no puede ignorar los textos que prometió acatar. Pero otra de sus declaraciones, donde proclama que “al señor Rueda no lo votó nadie”, es una simpleza impropia de un veterano como él que, además, está en un puesto en el que sus compañeros apoyaron al señor Formoso quien, a su vez, lo incluyó en equipo. A don Alfonso lo votaron los ciudadanos como diputado y llegará donde el Parlamento decida. Legítimamente.

(En este punto no estorbará un matiz. Quien escribe no pretende una defensa del vicepresidente como persona, que no la necesita, acreditadas como están su honestidad pública y privada y su eficacia en la gestión –lo que le hace cumplir la triple condición de un buen gobernante: ciencia, prudencia y conciencia– y que tendría en todo caso mejores paladines. Lo que conviene dejar claro es que la afirmación que se critica debiera ser excluida de un posible breviario de buenas prácticas en el oficio, porque induce a la confusión. Y como el sistema español es de democracia representativa, permite ser presidente de Gobierno, por ejemplo, a los que en urnas votaron primero a otros.)

Este tipo de reflexiones, conste, debiera resultar innecesario –y conviene insistir en ello– en referencia a declaraciones de quienes ejercen cargos públicos por elección ya que, como en cualquier otro oficio, la política necesita cierto grado de preparación y, sobre todo si se quiere ejercerla de modo eficaz, de la citada prudencia que recomendaba el sabio de Silos. Porque, además de las expuestas y algunas otras que podrían añadirse, no conviene que quienes proponen y aprueban leyes y normas sean después los que las olvidan. Y la legitimidad, como sin duda sabrá el responsable de Organización de un partido tan importante como el de los socialistas de Galicia, no se gana ni se pierde en los media.