Dinero público

Con la huelga del transporte se demuestra de una forma práctica y evidente que la transición energética causa daños económicos directos; pero para hacer que el petróleo como combustible contaminante desaparezca, en los términos previstos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ha de ser llevada a cabo una transición energética que el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima español ya prevé que debe ser una transición justa.

Los productores petroleros directamente afectados por el cambio han decidido inferir daño económico al proceso, reduciendo y manipulando la producción y por tanto haciendo subir acelerada y continuadamente los precios. Además, Rusia uno de los productores más importantes ha aprovechado esta coyuntura para organizar una indecente invasión de un país soberano como Ucrania, echando así más leña al fuego de la especulación, presionando al mundo económico desarrollado.

Pero este efecto no ha hecho más que empezar, por que la transición hacia la reducción de los combustibles fósiles por la contaminación causada en la atmósfera terrestre, causante del cambio climático tiene que llevarse a cabo ya no por el acuerdo de la mayoría de los países del mundo, sino porque es absolutamente necesario reducir la temperatura terrestre y frenar el cambio climático y sus dañinos efectos, sin ir más lejos el deshielo de los polos del planeta.

Dicho esto, la transición que está prevista que sea gradual y por tanto con costes proporcionales ajustando la economía con una combinación adecuada de pérdida de presencia de los combustibles fósiles, con la cada vez más importancia que han de adquirir las energías renovables, ha de abrir procesos negociados entre las autoridades y los afectados directos por los daños de la desaparición de la economía asociada al petróleo, con los que desarrollan la nueva economía verde, directamente relacionada con las renovables y conceptos innovadores como todas las soluciones que se aportan a través de la economía circular.

Por tanto, el dinero público que ha de implicarse en estos procesos han de ir más orientados a facilitar el acceso a infraestructuras y elementos de movilidad con insumos económicos que no utilicen combustibles fósiles y no destinar ese mismo dinero a financiar el uso de los mismos combustibles, por que el dinero acabará en manos de los productores de petróleo que ya no saben donde invertir sus riquezas si en yates, equipos de futbol o islas artificiales.