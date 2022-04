Un castillo de personajes, secretos y leyendas

El castillo de Sobroso, conocido históricamente como “a chave forte do Reino de Galicia”, se ubica en un lugar estratégico dominando el territorio y el paisaje que lo rodea, controlando las principales vías de comunicación y el río Miño, frontera natural con Portugal. Esto lo convierte en un punto clave en la Edad Media y Moderna que no escapará al deseo de control.

Su nombre que proviene del latín nos evoca a la antigua existencia de alcornoques (quercus suber). Este bosque de alcornoques que rodeaba al castillo es protagonista también de historias y leyendas que envuelven al castillo en el misterio y no deja indiferente a cualquiera que pasea por sus alrededores o visita la fortaleza.

La comarca en la que se emplaza es un espacio habitado desde “o tempo dos mouros e as mouras” como ponen de manifiesto los castros próximos de Chans, de Troña o incluso sobre el que parece que se construye el castillo. Una tierra de leyendas en la que seres míticos como “serpes”, “mouras” ou trasnos habitan sus alrededores.

El aspecto actual del castillo es fruto de la última reconstrucción llevada a cabo en el siglo XX, pero con seguridad esta fortaleza modificó su aspecto desde su fundación. Como un buen número de edificaciones medievales de Galicia, la fecha exacta de construcción del castillo es controvertida. La primera referencia escrita es del siglo XI y en 1117 la reina Urraca será cercada aquí con lo que con toda seguridad su fecha de fundación es anterior a este momento.

La historia del castillo la han escrito los personajes que han habitado o que han tenido una relación estrecha con él como reyes, reinas, sirvientes, sirvientas, trovadores, juglares, habitantes del entorno en busca de refugio o los “canteiros” que lo construyen y reconstruyen después de cada destrucción y han dejado su marca visible en sus muros.

Alejo Carrera, corresponsal honorario de Faro de Vigo, lo adquirió en 1923 y puso en marcha una etapa de recuperación para el castillo

Tras gozar de un gran protagonismo durante la Edad Media y ser asediado, destruido, reconstruido desde mediados del siglo XVII se va convirtiendo progresivamente en una ruina. Así está cuando Emilia Pardo Bazán lo visita en 1873 y escribe un artículo sobre ello o pocos años después, en 1898, cuando Isaac Peral se fotografía entre los muros destruidos y abandonados.

Desde mediados del siglo XIX a principios del siglo XX, el castillo cambia de manos en varias ocasiones y no será hasta 1923 cuando Alejo Carrera Muñoz compre el castillo por 5.000 pesetas al conde de Torrecedeira. Con Alejo Carrera, natural de Vilasobroso, se inicia una nueva etapa para la fortaleza que resurge del olvido, gracias a la inversión de una importante parte de su fortuna en su restauración y en cumplir el sueño que tenía desde niño de recuperar el castillo de su pueblo.

Alejo, periodista desde que tenía memoria y corresponsal honorario de Faro de Vigo con el que colaboró con artículos literarios en la última parte de su vida, organizaba actividades culturales y literarias entre las que destacaban las celebradas en la noche de San Juan, o la representación de obras teatrales clásicas, que reunían a un importante número de la intelectualidad gallega del momento. Además, el castillo estaba abierto a las visitas del incipiente turismo en la zona, en muchos casos procedente del vecino balneario de Mondariz. Promocionó el castillo con publicaciones en castellano, francés, inglés y alemán que enviaba por todo el mundo, sacando así a este histórico enclave y su pueblo del anonimato y poniéndolo en el mapa.

Trabajaron en la restauración maestros canteros vecinos de Vilasobroso bajo la dirección de su propietario y construyó un puente y una carretera de acceso a la fortaleza, recuperando también las torres, trabajos que solo se verían interrumpidos durante la Guerra Civil Española.

Pero el castillo tiene también una historia en la que realidad y ficción se entremezclan, leyendas de tradición oral transmitidas de generación en generación que surgen en un pasado remoto y perviven con el paso del tiempo que las va tiñendo de componentes mágicos o sobrenaturales.

"Urraca llega a Sobroso para someter la tierra de Toroño, pero será cercada en la fortaleza de donde logrará huir, según la leyenda a través de un pasadizo secreto que conducía hasta el río Tea"

Resulta sorprendente saber que por el castillo pasaron hasta dos reinas, así está recogido en la documentación histórica, pero como no puede ser de otra manera este paso también está rodeado de mitos y leyendas. La primera es la reina Urraca, quizás la primera reina de Europa, mujer de gran carácter y fortaleza que no duda en enfrentarse a su hijo. El vínculo de Urraca con el castillo está documentado en la Historia Compostelana que la sitúa allí en 1117, en el marco de la guerra civil entre sus partidarios y los de su hijo Alfonso VII. Urraca llega a Sobroso para someter la tierra de Toroño, pero será cercada en la fortaleza de donde logrará huir, según la leyenda a través de un pasadizo secreto que conducía hasta el río Tea y que la tradición oral lo sitúa en la base de la torre del homenaje. Otros túneles del castillo, que permanecen ocultos hoy en día y no han sido localizados, llevarían a A Picaraña, a la Pena dos Namorados o a Coto Redondo, castro donde existe una catedral de oro puro custodiada por un ejército de gigantes.

La otra reina protagonista de esta historia es la reina Isabel de Portugal, su paso también está documentado históricamente y, por supuesto, rodeado de misterio. Isabel, conocida como la Reina Santa, peregrinó en dos ocasiones a Santiago de Compostela, una de manera oficial y otra de incógnito, descalza y por caminos poco transitados, descansando en el castillo. La leyenda nos cuenta que aquí se casó con el rey Dinis de Portugal.

El castillo también tiene habitantes misteriosos como el trasno que vive en el bosque que lo rodea. Este trasno se pasa todo el día entre los árboles y a veces baja hasta las casas a hacer alguna “trasnada” o “fechoría”. En la Noche de San Juan, se aparece a la gente que cruza este bosque revoloteando sobre sus cabezas y adoptando la forma de un pájaro de alas plateadas.

Otra leyenda nos habla de una trágica historia de amor que condenó a dos jóvenes a vagar eternamente por los bosques del castillo. Cuenta la historia que un peregrino que buscaba cobijo en su camino se enamora de Floralba, la señora del castillo. Enamorados deciden huir, pero este amor prohibido termina con ambos condenados a vagar eternamente por los alrededores del castillo, él subiendo y bajando el monte hasta la puerta como una sombra siniestra y ella vestida de blanco sin parar de llorar.

La Pena dos Namorados también nos habla de otra leyenda con un trágico final. En ella se encontraban a escondidas Aldina, la hija del conde de Sobroso, y su amante Tristán, dueño de un castillo próximo y en litigios con el conde. Al enterarse el conde de este amor decide ponerle fin. Mata al joven y esconde su cuerpo. Aldina acude varias veces a su encuentro y él no está. Un día se le aparece junto al sonido de unas campanas que tocaban a muerte y sabe que nunca volverá. Aldina se encierra en la torre del castillo y muere poco después. Hoy en día los enamorados acuden a la Pena dos Namorados para conocer su futuro amoroso.

Un castillo lleno de relatos y magia que tiene mucho que contar. En tu visita podrás descubrir las historias que se esconden entre sus muros o pasear por su bosque rodeado de leyendas de tradición oral que conservan la verdadera memoria de los pueblos. Un castillo que hoy escribe una nueva etapa de su historia y de la que puedes ser parte.

*Arqueóloga especializada en Edad Media y Moderna