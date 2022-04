Teños vagos recordos do meu primeiro día na escola Rosalía de Castro, da Gran Vía de Vigo, a mediados dos 60. As voces das mestras, o cheiro das aulas, e unha imaxe difusa de nenos e nenas sentados no chan. Si recordo, algún ano máis tarde, a estrañeza de amigos de fóra da escola cando me preguntaban en que curso estaba, e eu respondíalles que estaba en “Mariñeiros”, o nome da aula correspondente ao noso curso. Eu pensaba que iso era máis ou menos así́ en todas as escolas. Tamén, que os nenos e nenas estaban xuntos e que os profesores podían tratarse de ti. Para nós, todo iso era normal, máis a realidade fóra da escola era, anormalmente, ben distinta.

Porque, fronte á escola daquela época, a nosa era laica, mixta, bilingüe, co inglés no parvulario e o galego moi presente nas aulas e nas actividades escolares. Unha escola moderna, herdeira da mellor tradición pedagóxica, desde Pestalozzi ata a escola republicana, e en contacto estreito cos movementos de renovación pedagóxica, como a Escola de mestres Rosa Sensat de Cataluña, liderada por Marta Mata. Unha escola cunha atención especial ao ensino primario, no que primaba o respecto ao alumno –como suxeito de dereitos, educado para a liberdade e a responsabilidade– e cunha dicáctica activa, na que mestres, pais e alumnos, participabamos xuntos no proxecto pedagóxico. Unha escola inserida na contorna social, comprometida coa reivindicación da realidade e a cultura galega (o Día das Letras Galegas era a festa da escola desde os anos 60), en pé́ de igualdade coas outras culturas.

E, na nosa escola, as aulas tiñan os nomes de personalidades vencelladas a Galicia, como Concepción Arenal, Castelao, Manuel Murguía, Alexandre Bóveda ou Otero Pedrayo; de pedagogos e filósofos, como María Montessori ou Bertrand Russell; de poetas, artistas ou científicos, como Camoens, Carlos Maside, Gruz Gallástegui ou os esposos Curie. E tamén había as aulas “Mariñeiros” e “Labradores”, dedicadas ao pobo traballador, gardián do idioma e da cultura. Das paredes dos corredores penduraban, xunto cos traballos dos alumnos, carteis e retratos. Desde Fleming ao Che, pasando por Picasso ou Neruda. Todos eles exemplos de persoas comprometidas coa súa obra e na súa vida.

Foi unha escola pioneira tamén noutros aspectos: nas saídas didácticas, no ensino das artes plásticas ou na lectura da prensa na aula. Editabamos un xornal, escribiamos poesías e nas festas das escola cantabamos aos poetas: Rosalía, Machado, Celaya ou Celso Emilio, xunto coas sempre presentes cancións inglesas. Viamos documentais ingleses nun vello proxector, herdado, xunto coa biblioteca, do Cable Inglés. Proxector que máis tarde utilizamos nunha aula de cine. Tiñamos tamén clase de teatro, e participamos nalgunhas edicións do Festival de Ribadavia.

Todo iso, no que algúns tivemos a sorte de participar, foi obra de Antía Cal, a nosa mestra no senso máis amplo do termo. A vocación que tiña Antía pola pedagoxía, impulsada por Antón Beiras e influenciada polas correntes pedagóxicas que coñeceu viaxando con el por Europa nos anos 50, levárona a crear, no ano 1961, a Escola Rosalía de Castro. E á fronte daquela aventura, tivo ao seu carón a Dorothy Coombe, o outro grande alicerce do Rosalía, que desembarcou, literalmente, en Vigo procedente de Lisboa, para dirixir –always in English– o ensino do inglés na nova escola da Gran Vía.

Antía, ou Tita, como a chamabamos todos, non era só́ o referente pedagóxico do Rosalía, era tamén o referente éticdo e afectivo. Recordo o respecto agarimoso que sentiamos todos por ela e ela por nós, sempre escoitados, tidos en conta e tratados con sinceridade, nun espazo de liberdade onde participabamos do que pasaba. A escola eramos todos, sen separación coa nosa contorna familiar ou a de Antía, cuxos pais, que vivían con ela no edificio da escola, eran os avós para todos os alumnos e alumnas. Antía contábanos as súas vivencias, o libro que lera ou a última película que vira (e que nós, daquela, non podiamos ir ver). Era unha gran narradora, e a nós gustábanos moito escoitala.

Tamén recordo o compoñente humanista e comprometido, sempre presente no seu ensino. No Rosalía, o uso da razón e o empirismo (cunha boa dose de pragmatismo británico) impregnábase da sensibilidade de Antía. Saber non era un cúmulo de datos, a lóxica nunca era aplastante e, contra dogmatismos de todo tipo, as repostas aparecían ás veces nunha equilibrada incerteza, nas preguntas apropiadas e no diálogo.

Nas clases de Antía había emoción na xeografía, nunha pedra, nunha borrasca, e a historia non era un pasado petrificado e inmóbil ao que xa non lle podiamos pedir contas, senón que estaba conectado co presente e o futuro. Sempre houbo memoria histórica no Rosalía. A nosa, e a do mundo. Liamos a prensa na clase e viviamos os acontecementos do momento: desde a chegada do home á lúa ata a revolución dos cravos en Portugal. Recordos precisos, que nos sitúan no tempo que nos tocou vivir de nenos. E viñan visitarnos á escola persoas como Celso Emilio Ferreiro, que nos dedicou un poema, ou Mercedes Núñez Targa, que nos contou un capítulo da historia que ningún libro de texto podería contarnos do mesmo xeito.

Con Antía, saïamos á rúa, ás fábricas, aos museos, ás igrexas, ao campo ou ao porto para coñecer a realidade da nosa contorna, tan próxima, e ás veces allea para algúns de nós, rapaces burgueses dunha sociedade que daquela empezaba a sentirse moderna. Recordo que a primeira saída dun día completo foi a Sada, para visitar a fábrica do Castro e o Museo Carlos Maside, onde nos recibiu Isaac Díaz Pardo. E a primeira saída de varios días foi a Lugo, durmindo no ximnasio do colexio Fingoi e visitando a cidade acompañados por Xesús Alonso Montero.

Todo aquilo, que a nós nos parecía normal, non o era nos 60-70, e poida que nin sequera o sexa hoxe. Agora, máis consciente, sinto que estabamos sendo educados para unha sociedade que aínda está́ por facer.

Antí́a Cal, que é un referente no ámbito da pedagoxía dentro e fóra de Galicia, deixou unha pegada fonda en todos os que tivemos a sorte de tela como mestra. Ensinándonos a pensar e a comprometernos co aprendido, fixo prender en nós esa raíz do pensamento. E, como di a canción “Livre” (de Freire e Oliveira), que cantabamos na escola, xa non hai machado que a corte.

Moitas grazas, Tita, polo moito que nos deches e facer de nós o que somos.

*Este texto foi publicado no 2012 con motivo da concesión a Antía Cal do Premio Trasalba, outorgado pola Fundación Otero Pedrayo