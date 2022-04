Hace poco publiqué un artículo a propósito del libro de Ferrajoli “Por una Constitución de la Tierra”. Se afirma en él que la supervivencia de la humanidad requiere hoy de una Constitución de la Tierra que sea expresión de un pacto supranacional acerca de los límites y vínculos que han de imponerse a los poderes, y se erija como respuesta racional y unificadora frente a tantas emergencias planetarias que se ciernen sobre el género humano: guerras, degradación de la naturaleza, vulneraciones salvajes de los derechos humanos, etc.

Aun teniendo por certera la tesis de Ferrajoli, algunos de mis compañeros de profesión la han tildado de utópica. Esta objeción encierra una posición de anticipada claudicación, de rendición ante lo que se toma por pura quimera, pero esa es una actitud que paraliza toda voluntad de lucha y emprendimiento. Grande error. Repárese en cuántas utopías de antaño se han hecho hoy realidad. ¿Qué sería de ellas si, por inasequibles, nada se hubiera intentado?

Vaya por delante que ya Ferrajoli se cuida de señalar que la idea comporta sacrificios, como el de la propia soberanía, y hondas transformaciones e innovaciones institucionales, por lo que la empresa es lenta y compleja. Pero por eso mismo, y por los peligros que se anuncian a voces, su acometimiento es urgente.

La idea –el sueño– de un pacto entre naciones no es de hoy. La adelantó Kant cuando en 1795 escribió su opúsculo “Sobre la paz perpetua”. No obstante su admiración por Rousseau, que defendía la bondad natural del hombre, entendía con Hobbes que la lucha estaba enraizada en la naturaleza humana. El estado del hombre es un estado de guerra, no de paz, y aunque las hostilidades no se hayan desatado, es lo cierto que pesa sobre nosotros un riesgo permanente. Por eso, concluía Kant, el estado de paz debe ser instaurado. Y si la paz perpetua es una idea irrealizable, no lo son los principios políticos cuya aplicación y vigencia nos aproximan de modo permanente hacia ella. Tiene el hombre el deber moral de aspirar a un “Estado de los pueblos” regido por un “derecho cosmopolítico”. Es necesario un pacto entre naciones del que nazca una federación especial a la que Kant llama la “federación de la paz”.

Siglos después, Kelsen, enemigo declarado de la guerra como forma de resolver los conflictos internacionales, volvió sobre la misma idea en su libro “La paz por medio del Derecho” donde plantea la instauración de una justicia penal internacional obligatoria y un modelo de prevalencia del derecho internacional sobre el nacional, y sueña con el día en el que rija un único ordenamiento jurídico para un único Estado mundial (la “civitas máxima”). Del jurista austríaco son estas palabras, pronunciadas en California en junio de 1944, cuyo valor se acrecienta a la luz de los acontecimientos actuales: “La guerra es un asesinato en masa, la mayor desgracia de nuestra cultura y asegurar la paz mundial es nuestra tarea política principal (…) pues no es posible un progreso social esencial mientras no se cree una organización internacional mediante la cual se evite efectivamente la guerra entre las naciones de esta Tierra”.

La propuesta de Ferrajoli tiene en cuenta un contexto que hoy es mucho más complejo, en el que las amenazas se han multiplicado; ya no se trata solo del peligro de un enfrentamiento bélico, sino del insensato y continuado maltrato a la naturaleza, de consecuencias devastadoras para la vida en el planeta. Como muy bien dice Juan Ramón Capella, la irresolución del problema ecológico es un signo más de que estamos cayendo en la barbarie y violando un deber moral de solidaridad entre generaciones.

A quienes dicen que una Constitución de la Tierra es una utopía les pregunto: ¿acaso no hemos logrado otras utopías? Navegamos por el espacio, vivimos como cotidianos portentosos avances técnicos y científicos en otro tiempo inimaginables. Las utopías son la brújula del progreso, nos marcan el camino, la dirección que debemos seguir. Lo verdaderamente utópico –dice Ferrajoli– es creer que podremos vivir –sobrevivir– indefinidamente en el estado actual de cosas.

Hay unas luminosas palabras que erróneamente se atribuyen a Eduardo Galeano (yo mismo lo hice), y que él se ha cuidado de advertir que no le pertenecen, sino que son debidas a Fernando Aguirre: “La utopía está en el horizonte. Yo me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos; camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar”.

Aunque no lleguemos a alcanzar plenamente esos horizontes de utopía, caminemos en esa dirección si queremos avanzar y salvarnos. Debemos promover un concierto planetario que prohíba y condene la barbarie de las guerras y el daño infame que causamos a los bienes comunes de la Tierra. Si no rectificamos, si abandonamos la senda de la utopía, caminaremos en dirección contraria hacía la distopía de un planeta arrasado, empobrecido, asolado, desertizado, aniquilado, sobre el que deambularán sombras extraviadas y abatidas, espectros de lo que en otro tiempo fueron hombres. Usted elige.