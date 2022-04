O espía que xurdiu da telelixo

Pero... de veras que si que houbo algunha vez, no longo transcorrer da historia, once mil virxes? Velaí a pregunta que daba título á ben amena novela que o grande –e inxustamente preterido– Enrique Jardier Poncela daba á luz pública por volta de 1931, coa bandeira tricolor a anunciarse sobre todos os mastros dos balcóns das Españas. Claro que, iso tamén, o exitoso donjuan, protagonista da mesma, D. Pedro Valdivia –e antes de que a moi fatal Vivola Adamant fose entrar, como un verdadeiro furacán, no decurso da súa vida; 37.329 amoríos masculinos a figuraren no espléndido libro de actas da ardorosa dama–, apenas contabilizaba ao certo un total de 36.857 conquistas no seu senlleiro currículo. “Somente trinta e seis mil? Pero se ese vén ser precisamente o meu peor rexistro anual... y lo sabes!”, retrucou aínda alguén cuxa voz se espalla desde Miami Dhabi deica Abu Beach. ou como queira que deveñan en realidade ambos,moi bucólicos, topónimos.

Porén, en calquera caso e concluíse como fose o escintilante inventario, coido ben que a pregunta que agora mesmo cabe facermos/facernos de contado e sen reviravoltas ha de resultar estoutra que xa segue. A ver, desde logo nada máis lonxe da intención deste modesto cronista que calquera sorte de afán en relación a replicar, controverter... poñer en causa as dilixentes procuras policiais en curso –“Operación Deluxe”, seica de tal xeito bautizaron a cousa–; agora ben, pero de verdade acontece que na España, arquipiélagos, prazas de soberanía e etc adxuntos dos nosos días contamos con cento corenta famosos (isto é, famosos-famosos) merecentes de seren espiados?

Nin que dicir ten, imaxino que todos os –sempre moi amables– lectores destas liñas semanais han de estar ao cabo da noticia. Pois tal vén ser, daquela, que, segundo veñen informando os diferentes medios (este venerable rotativo sempre na vangarda), eis que a dirección do coñecido espazo emitido por Tele 5 –polo visto en pleno devalo da maré no tocante ao share da audiencia– “Sálvame”, podería estar detrás dunha (suposta) trama de espionaxe ilegal efectuada a máis de 140 “famosos” coa finalidade de obter carrroña, digo/escribo información substanciosa, dabondo coa cal encher como lle cómpre as tropecentas mil horas diarias do tal programa e arrabaldes anexos. E tanto é así, en efecto, que o referido affaire viría ser, entón, o motivo do recente despido dos dous directores de “Sálvame”, David Valldeperas e Alberto Díaz.

Sempre de acordo co narrado polos diversos medios, un funcionario do corpo, oportunamente “untado”, sería o responsable de facilitarlles aos seus clientes o necesario acceso aos arquivos da Policía, nos cales figuran diversos datos confidenciais –antecedentes penais, constancia de denuncias, matrículas de vehículos...– verbo dos personaxes esculcados, asi como tamén o encargado de transmitir gravacións de conversas telefónicas ou mensaxes enviadas mediante Whatsapp polos famosos e famosas obxecto da espreita. Da súa parte, o moi afouto paraparazzo Gustavo González –se ben que algo terían que ver así mesmo no conto as aguerridas “nikitas” María Patiño e Terelu Campos (de profesión, respectivamente, as súas veas inchadas e ser filla de Dna. Teresa)– e escrito vaia coa licenza do inmorredoiro Graham Greene, representaría o papel de “Our man in Havana” ou, mellor e neste caso, “Our man in Madrid (pury club)”. En fin, Pilarín...

George Smiley, Harry Palmer, Ethan Hunt, Jack Ryan...? Tratándose do que se trata, máis ben semella que as referencias non vaian para alén da TIA, co superintendente Vicente e o célebre dúo Mortadelo e Filemón ás súas ordes. Porque acontece que, a diferenza de Alec Leamas, o espía do relato que estamos a considerar para nada procede do frío. Antes ben, naceu na calor da telelixo e o único muro de Berlín co que pode ir turrar vén ser ese mesmo dos seus propios seguidores, decepcionados diante da nimiedade, da irrelevancia total da información obtida. E é que, no fondo, e tendo en conta que os Pantojos, Mohedanos, Makokes e Matamoros, Lydias Lozano, Rociítos e Jesulines/Campanarios veñen ser, eles mesmos, os que non dubiden nin sequera un minuto en difundir urbi et orbi todos os pormenores do seu devir cotián... que vén ser aquilo que resta de veras por espiarlles? A cales segredos inconfesables acudiren aínda? Non; meus e miñas: Jorge Javier Vázquez está nu. Non fai falta, xa que logo, que ninguén avise a UE nin á OTAN; o todopoderoso ditador de “Sálvame” non está en condicións de apretar ningún botón nuclear. Felizmente.