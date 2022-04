A pesar de lo que mantienen algunos teóricos, sobre todo ajenos a la realidad de este país, los relevos estructurales en el PPdeG serán claves tras la salida del presidente Feijóo. Porque, al menos desde un punto de vista personal, la sucesión cambiará el modo de actuar, interno y externo, de ese partido simplemente porque el liderazgo de don Alberto no se puede heredar. Y menos focalizarlo, aunque sea de forma temporal, en un aparato que, con todos los respetos, solo ha contado hasta ahora con un poder delegado y meramente simbólico. Habrá que estar atentos a esa faceta, porque pese a la apariencia del totus tuus, hay distancias.

Es cierto que esa responsabilidad compartida, en principio, podría durar poco, pero no lo es menos que todo el episodio, desde la caída de Casado, pasando por la fulminante –y desde luego, no improvisada– irrupción de una alternativa tan potente como la del mandatario ourensano que hoy será aclamado cambiaría casi todo lo que hasta ahora era el PP. Y, por supuesto, repercutirá en la organización gallega, en apariencia blindada, que no podrá evitar a medio plazo los efectos de la prolongada incógnita de quién se hará cargo de la Xunta y del partido. Otra incógnita que deja abierta –quizá hasta el martes– don Alberto.

Parece posible que ambos cargos permanezcan en la misma persona, pero la duda está en si quien los ocupe ahora será el candidato en las elecciones de 2024. Ese es el quid de la cuestión y los relevos, porque afecta de lleno a la convocatoria de un congreso que tendrá la llave –estatutaria: ahí no cabe, en teoría, la “digitalización”, sino ceñirse a lo reglamentado– y a la paz interna. Porque el horizonte que se quiere dibujar desde el oficialismo actual, que muestra a un PPdeG prietas las filas, es una posibilidad tan remota que no falta quien la califica de camelo. Y más si, y es probable, la salida de Feijóo hace peligrar la mayoría absoluta.)

La historia interna del Partido Popular de Galicia respalda esa posibilidad. Los motines de la época de un don Manuel Fraga debilitado por la edad, el hecho de que a su sucesión optasen en principio varios candidatos y que se llegase a la unidad con don Alberto mediante un pacto, y los avisos –para quien los quiera entender– que ahora se cursan desde puntos clave de su estructura, lo reiteran. Lo que significa que las rotundas afirmaciones del aún titular de la Xunta –tan reiteradas que extrañan– de que todo está previsto podrían acabar como advertía el refrán acerca de algunas prédicas, de fraile: “por un oído entran y por otro salen”.

No se pretende en modo alguno cuestionar desde fuera las decisiones de quien debe tomarlas dentro. Pero, al menos como punto de vista personal, su señoría el presidente de la Xunta podría –y quizá debería– abandonar cuanto antes un hermetismo sobre asuntos de interés general de la sociedad gallega que ya casi nadie entiende, en la primera oportunidad disponible. Y quizá la mejor es la que ofrece el pleno del Parlamento de Galicia esta semana que entra para darle a la ciudadanía allí representada, cumplidas respuestas a todas las incógnitas que, guste o no reconocerlo a su entorno, están todavía sin una explicación.