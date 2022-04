A ver si conseguimos pasar un ratito divertido en medio de tan brutal estruendo ambiente. Acabo de oír y escuchar a una lideresa de opinión y periodista enaltecer una película que, a su juicio, era “la bomba lironda”. No “la monda lironda”, no. Creo que de tanto llamar la “bomba” a cualquier grandeza o menudencia, ya algunos hablantes comienzan a sustituir “monda” por el artefacto explosivo. ¿Qué va a ser de nosotros, ay, ahora que ni los refranes permanecen y duran, que mudan hasta tales depositarios del saber popular soberano, que nunca fallaban porque sostenían una cosa y su contraria, es decir: “No por mucho madrugar amanece más temprano”, pero, también, “Al que madruga, Dios le ayuda”? ¿A do nos asiremos? Qué tiempos de confusión. ¡Mátame, meteorito!

No trata el personal de reflexionar sobre aquellos tantos tontos tópicos que criticara el sabio Aurelio Arteta (no me refiero al pintor), “hijos de la pereza intelectual y hermanos del prejuicio”. Aquellos sé tú mismo; somos mayoría, y punto; todas las opiniones son respetables; todo es relativo; todos harían lo mismo; todos queremos la paz; todos somos culpables; una cosa es la teoría y otra la práctica; ya ha descansado, el pobre; yo no he hecho nada… No. El personal trata siempre de sentar cátedra de ilustrado, por lo que modifica refranes sin querer y crea disparates inconscientes, solecismos… aun consciente de que “hombre refranero, hombre majadero” u otros insultos también rimantes, pero que, de escribirlos aquí, me causarían la cancelación inmediata y el fuego eterno, que nunca se sabe qué es peor.

Así que me he puesto a ayudar a quienes no se les caen los proverbios de la boca y copiarlos aquí ya modificados, con su errata incluida. Así, los metepatas como yo tenemos el camino del error lingüístico medio hecho. Sonrían un poco, que es gratis:

A caballo grande no le mires los dientes.

A la chita callando: ni chita ni limoná.

A la tercera se da por vencida.

A lo hecho, va un buen trecho.

A otro perro con ese queso.

A rey muerto, rey tuerto.

Al buen tantarantán.

Al mal tiempo, vaya cara.

Al pan, pan, y al bimbo, bimbo.

Al que no quiere oír, oídos sordos.

Aquí no echan los perros con longaniza.

Barriga llena, corazón que no siente.

Cada oveja que bala con su pareja, bocado que pierde.

Cada poco con su tema.

Con el árbol caído, todos hacen peña.

Con pan y cebolla, arde Troya.

Cría ciervos y te comerán los piojos.

Cría fama y échate en la cama.

Dar gato escaldado.

De la cerca a la meca.

De tal palo, tal castilla.

Dinero llama, portero.

Dios acierta, pero no ahoga.

Donde fueres, haz lo que quieres.

¿Dónde va Vicente? Donde cree la gente.

El hábito no hace de seda al monje.

El mundo es un señuelo.

El pez grande está muy rico.

El que a hierro mata, cuchillo de palo.

El que es tela desespera.

El que falla otorga.

El que la hace la caga.

El que no busca encuentra.

El que ríe el último ríe peor.

El tiempo reluce el oro.

Es inútil dar margaritas a dos cerdos.

Están hasta los torpes.

La música amansa las fiestas.

No hay que tirar la soga del caldero en casa del ahorcado.

Y como en estos menesteres falsarios me ha ayudado mi amiga invisible, también ella me recuerda aquellas canciones infantiles que tanta gracia nos hacían, tanto sinsentido tenían, tanto hacían de rabiar a nuestros profesores. ¿Recuerdan?: “Veinticinco de mayo / cortinas verdes. / Las espuelas que tienes / son desiguales”. Iguálame eso, Luis Buñuel.