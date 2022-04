Vigo, 1809

Celebrou a cidade atlántica, con excelente humor e entusiasmo, a festa local que conmemora a victoria de 1809 sobre o exército napoleónico. En Celanova, Antonio Piñeiro produciu un interesante artigo no que se sinala o feito de algúns protagonistas do acontecemento vigués procederen de diversas localidades da provincia de Ourense.

Así ocorre coa abade de Valadares, Juan Rosendo Arias, e máis con Caetano Parada, señor do Fragoso. Sendo naturais un de Bande e outro de Montrerrei, abondaron ambos no fanatismo relixioso-monárquico que funcionaba coma motor do anti-bonapartismo laico na Península. En canto a Bernardo González del Valle, este viñera ao mundo no lugar de Cachamuíña que se encontra moi perto da cidade de Ourense e dentro do actual concello do Pereiro de Aguiar.

A figura histórica e lexendaria de “Cachamuíña” é, se cadra, a máis potente da memoria histórica de Vigo e de Galicia. De todos xeitos, en 1809 movíanse polo Berbés e aos pés dos castelos moitos suxeitos de apelido infrecuente que acudían ao centro do conflito en procura de aventuras, proveito e gloria militar remunerada. Tal é o caso dun uniformado que non lle pasa desapercibido á crónica galega: o zamorano Pablo Morillo que chegaría a famoso pola súa dobrez e crueldade con carlistas e libertadores americanos, entre outros. É certo, e non milagroso, que Morillo foi capaz de gañar dúas veces a batalla da Ponte de Sampaio fronte a inimigos opostos. A respecto dun misterioso tenente Almeida, a quen hoxe cedeu o seu nome a Praza das Cebolas de Vigo, parece que foi visto por derradeira vez en Buçaco desempeñándose na secretaría cartográfica do estado maior supremo de Wellington ao ano seguinte de perderen Vigo as tropas do Emperador.

E, ademáis, Vigo estala, como cidade recoñecida e con vontade de condicionar todo o futuro de Galicia, precisamente en 1809. Isto é, pouco antes de que o rei Xosé Bonaparte intentase a reforma administrativa que faría de Vigo a capital dun novo departamento de tipo xacobín, naturalmente sen clase ningunha de éxito. A raíz daquela Guerra Peninsular, Galicia entraba, con Vigo, no século XIX. E é precisamente aí cando se perde aquel Reino de Galicia cuxa Xunta Suprema foi capaz de enviar embaixada a Londres para solicitar axuda contra Francia. E Cachamuíña, se cadra por liberal, morría na súa aldea e no ostracismo cívico-militar.