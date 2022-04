A la vista de los datos publicados en este periódico acerca del mapa empresarial de Galicia, y especialmente la estadística de un decrecimiento más que agudo, se entiende todavía menos el diagnóstico de la Xunta y algunos expertos que parecen girar en su órbita sobre el futuro económico del país. Porque solamente con repasar las cifras –6.300 empresas perdidas y otras 35.900 que no tenían beneficios ya antes de la pandemia– cualquiera se alarmaría. Pero, además, una reflexión sobre esos números hace dudar de las opciones que el tamaño medio de esas pymes produzca lo suficiente como para soportar el presente actual de carestía de elementos básicos para la producción y un futuro que es todavía más incierto en función de circunstancias no previstas.

(E incluso mal previstas, como la inflación: un 9,8% en marzo es inasumible. Dicho lo cual, conviene recordar que este minifundio mercantil supone una parte vital del tejido que sostiene al país, por mucho que algunos especialistas no consigan explicar del todo cómo es posible que tantos puedan sobrevivir tanto tiempo sin beneficios. No han de extrañar pues ante la aparición de analistas que consideran todo ello un milagro o un error de cálculo de quienes, audaces en grado sumo, buscan fortuna casi imposible hoy a causa de los precios comerciales, industriales, de ocio y apenas son capaces de sostenerse en el sector primario.)

Claro que, por si alguien discrepase –legítimamente, por supuesto– de lo que precede, o lo considerase pesimista en exceso, merece la pena una reflexión añadida. Otro de los datos clave que FARO DE VIGO publicaba apunta más hacia el milagro de la supervivencia que al de la exageración al calificarlo de ese modo, porque aseguran –esos datos– que 976 empresas, de tamaño superior a la media, se reparten el 97 por ciento del beneficio en la comunidad. Y esa cifra, comparada con las decenas de millares ya citadas, obligan a la pregunta de cómo es posible su permanencia.

Cabe incluso otra, más escéptica: si tendrán futuro. Y en este punto, precisamente, procede concretara por qué, entre los proyectos que participan en la búsqueda del tesoro de los fondos europeos cuando lleguen –si llegan en el tiempo, forma y cantidad en que fueron anunciados– no aparece ninguno, integral o sectorial, para que el microcosmos que forma el citado mapa empresarial llegue a alentar alguna esperanza. Hay quien está convencido de que lo que ocurre es que casi nadie –ni siquiera la Xunta– tiene fe excesiva en el modelo, pero aún menos se atreven a decirlo, sobre todo si frecuentan el mundo político.

Otros, peor pensados, sospechan que todo eso de las ayudas, con o sin intereses, está concebido como aquella operación financiera destinada para salvar la economía de los bancos facilitando su dinamismo y evitando que se colapsaran los créditos que necesitaba el mercado para sobrevivir. Pero acabó convertido en una especie de pulmón artificial que salvó a los banqueros, con nada menos que sesenta mil millones de euros. Eso sí: el desequilibrio del país entero, y de Galicia en particular, permaneció, pero las entidades taparon un buen número de sus agujeros, aunque no todos. Y a la vista está el camino de las fusiones que, parece, no solo no ha terminado, sino que podría estar solo a medias.