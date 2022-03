Estimula, la verdad, que el Parlamento de Galicia –al igual que el resto, más o menos, de los autonómicos y, por supuesto, las Cortes Generales– aprecien de verdad determinados asuntos de interés primordial para eso que, a fuerza de repetirse, parece vulgar: el bien común de la población a la que dicen representar. Y no solo eso: produce satisfacción que no solo valore la trascendencia de esas cuestiones, sino que sepa agilizar su solución o, cuando fuere menester, reclame que se aplique urgencia. Es difícil que se distinga la seriedad de la ironía, pero dada la capacidad de sus señorías, a estas alturas del texto ya habrán reconocido que hay mucho más de lo segundo que de lo primero.

Viene a cuento esa ironía por cuanto el Congreso, por ejemplo, “debatió” ayer el plan anticrisis elaborado por el Gobierno y que, contenido en 180 folios, le llegó a sus señorías a primera hora de la mañana del mismo día de la sesión. Cualquiera puede imaginar que las críticas o las loas eran teledirigidas, porque leerlas a conciencia y analizarlas a fondo pareció misión imposible. Y otro caso digno de atención es que el Parlamento gallego aprobase por unanimidad instar al Gobierno a que corrija los desajustes en los horarios del AVE atlántico, producidos por la llegada del otro, el “cojo” que viene de Madrid hasta Ourense.

(En esto de la sesión del Hórreo llama la atención la “urgencia” que se concedió al asunto de los retrasos, toda vez que la llegada de la línea que los produce se inauguró el 22 de Diciembre y hasta ahora pasaron tres meses: si a eso se le llama “urgencia”, a saber cómo se definirá “retraso”. Y sorprende que cuestiones como los problemas agroalimentarios, la agonía del sector pesquero o la debilidad industrial que aumenta en Galicia y la angustia de la ciudadanía ante la inflación –este mes un 9,8% de aumento en el IPC– duerman en un cajón, acaso porque alguien, en los grupos, no tiene prosa y desconfía de hallar soluciones).

Conviene no malinterpretar cuanto queda dicho, que es opinión personal. No se trata de poner en cuestión el sistema parlamentario –gozne de la democracia–, sino su funcionamiento en según qué casos. Y que probablemente se debe a un reglamento que podría actualizarse para servir mejor a los tiempos que se viven, pero algo habrá que hacer para no se confundan los términos y tramitación deje de ser garantía de convertirse en estorbo. De ese modo, otras iniciativas como la del BNG sobre familiares de las víctimas de la tragedia del Villa de Pitanxo –se quejan del trato recibido en la Delegación del Gobierno– se atenderían con el plazo que merecen, no el día del juicio.

No se trata de un asunto banal: la proximidad entre el tratamiento parlamentario de los asuntos y el momento en que estos son actualidad forma parte de la estrategia de acercamiento para con la sociedad que defiende y atiende el presidente de la Cámara, señor Santalices. Una encomiable misión que merece no ya la colaboración de diputados y diputadas, sino de la ciudadanía en general. A la que es posible que haya que convencer más de lo que está de que las instituciones contribuyen a la libertad y la convivencia, pero esa es una tarea que no solo honra a quien la lleve a cabo, sino que le hará un extraordinario servicio a la parte de la sociedad que más debe importar, que es la gente del común.

Una vieja tesis, de la oposición es la de cambiar parte del citado reglamento, que no estorbaría que se aplicase en la praxis, porque así cabría la posibilidad de que otra iniciativa acerca del naufragio del Villa de Pitanxo, con 21 víctimas mortales y decenas de familiares afectados por la pérdida de vidas y ahora por el retraso de las ayudas a las que tienen derecho, pidiese debatirse antes del fin de los tiempos. Y hasta podría conocerse por qué el Gobierno español no tuvo el gesto de enviar un buque para, al menos, buscar el pecio y quizá los tripulantes que faltan. Según el señor delegado del Gobierno en Galicia, ese envío fue comprometido por don Pedro Sánchez, y ya se renunció a hacerlo. Otro fallo que afecta a este antiguo Reino, aunque esta vez no parece culpa del señor Rajoy.