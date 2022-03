El Meollo de la cuestión está en saber quien fue el comensal que filtró a un periódico digital la desafortunada intervención de la comisaria jefa de Policía de Pontevedra, Estíbaliz Palma Varona, durante el almuerzo de homenaje a un antidisturbios en Vigo y, sobre todo, esclarecer cuál fue la motivación última de semejante faena. Tratándose de un asunto policial, el foco del caso sobre el delator sería muy revelador.

Vaya por delante que no conozco ni de cerca ni de lejos a la ex comisaria, ni a nadie de su familia, como para salir a la palestra en su defensa. Pero tengo que desatacar a su favor qué, para mí sorpresa, no he oído por doquier desde su cese fulminante más que buenas palabras y comentarios positivos sobre Estíbaliz Palma y su trayectoria policial, meteórica e intachable.

La Dirección General de Policía no tenía mucha capacidad de maniobra ante el desliz de la comisaria jefe, teniendo en cuenta la contundencia del video y su aceptación del discurso en el fatídico almuerzo. Ella dijo lo que dijo, lo asumió y punto, pelota. Pero en realidad, podría convenirse que no pensaba en la textualidad de sus palabras, sino en otra cosa bien diferente, fuera de contexto.

Un error como el suyo irremediablemente tiene funestas consecuencias y la señora Palma Varona acaba de pagar por ello un alto precio. Pero entiendo igualmente que ningún comentario inapropiado, por malsonante que sea, puede descalificar por completo una carrera profesional tan sobresaliente y laureada. De lo contrario, estaríamos ante el gran contrasentido de suponer que a Estíbaliz Palma poco menos que la designaron por ser mujer para el cargo de comisaria jefa provincial, sin resultar merecedora de tal grado de confianza y respeto por parte de los responsables de su nombramiento. Y no es eso.

Ella no lo tuvo nada fácil y el propio historial del cuerpo policial constituye un espejo nítido de las dificultades y hasta los obstáculos de cualquier mujer para encaramarse a un puesto destacado. Por eso nada justifica, en suma, su ajusticiamiento en el foro público por parte de inquisidoras y torquemadas con patentes de corso, que no tenían vela en este entierro.

Desde luego, yo seguiría confiando mi protección a Estíbaliz Palma, hoy igual que ayer. En cambio, me cuidaría mucho de dejar mi seguridad en manos de su delator o delatores; es decir de quien o quienes filtraron un video que casi, casi entraría en el ámbito de lo familiar o privado, y no de lo público.