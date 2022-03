Futuro imperfecto

A Historia, coma a auga, tende a se facer camiño polas fendeduras. Cando o mundo ollaba con preocupación para Ucraína, e outros lados, un mísil cruzaba o Pacífico coreano e ía depositar a súa disidencia terrorífica non lonxe de Xapón e no camiño da América do Norte. Este enxeño autopropulsado ensináballe ao mundo unha dimensión política externa á crise ruso-ucraína. A non ser que o mísil de Piongyang fose unha invención táctica, ou sexa unha mentira de guerra, fanse evidentes suxeitos políticos de Estado que non son os que se enfrentan coas armas na man neste intre. A acumulación de guerra sobre peste, coa pantasma da fame no seu cabalo descarnado, configura arquetipos apocalípticos. Confiemos en que guerra haxa paz e que esta faga lucir esperanzas novas de ventura razoábel.

Hai un feito ben marcado non obstante. O do “regreso” dominante dos EE UU despois da retirada que se escenificou en Afganistán. A cesión do Sáhara Occidental, por parte de España, ao socio preferido dos EE UU no norte de África indica o grado de acatamento do Goberno de Madrid que parece querer anunciar unha Grande Coalición, segundo observadores moi próximos a esta columna.

Con todo, parece agoirarse un futuro de relacións internacionais de carácter multilateral. Algúns analistas están a falar de “multipolaridade”, pero non parece ben acaída a palabra dado que na esfera so teñen lugar dous polos. Esta situación multilateral requiriría, ante todo, a pacificación do leste de Europa, cuxo punto de frición máxima se encontra neste intre en Ucraína. Sería preciso negociar de forma múltiple e en todos os planos imaxinabeis.

“Se o que está ás portas é o multilateralismo, que triunfe este nas máis xenerosas das súas formas posibeis”

O mundo, a seguir desta guerra, non deixará de ser perigoso dado que vai conter elementos heteroxéneos capaces de xerar discrepancias fondas, o que supón un constante esforzo de paz desde todas as partes. Pero non podemos nin queremos imaxinar un futuro carente de tal capacidade pacificadora e benevolente. O perigo de novas guerras será real, e é aquí onde desexamos unha reanimación das Nacións Unidas.

O mísil de Corea do Norte avisa. Dinos que fóra da contradición existente entre Rusia e os EE UU e os seus aliados e seguidores hai moito mundo dentro do que se encontra algo colosal que é China e algo dotado de alto poder simbólico como é Cuba. Se o que está ás portas é o multilateralismo, que triunfe este nas máis xenerosas das súas formas posibeis. E que sexa acompañado de coexistencia de valores. Vemos un futuro como imperfecto, se se nos permite o xogo habitual dalgún poeta castelán do século pasado. Pero a paz é un ben que desexamos e ao que non renunciaremos facilmente os humanos.