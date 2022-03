Con cierta consternación y preocupación observo que ante los absurdos ataques que viene recibiendo el sector pesquero por culpa de una filosofía pseudo verde, no se está produciendo una contraofensiva como la situación merece y esto es peligroso. La Comisión y muchos Estados miembros de la Unión Europea están cayendo en una praxis política que podría tildarse de Esloganismo, que consiste en lanzar un mensaje que parece ser “guay” para luego tratar de rellenar de contenido el citado eslogan. Nada más contrario al método científico y a las exigencias de una planificación seria. Además, esta praxis política está siendo alimentada por ciertos pretendidos expertos pesqueros, liderados entre otros por el Dr. Pauly, ese que cierta entidad bancaria española ha premiado, quien defiende desde su artículo Fishing Down Marine Food Webs que los gallegos, por ejemplo, comemos pulpo “á feira”, porque antes hemos agotado los recursos de merluza “á feira” que en realidad era los que nuestros antepasados comían. Salen también ahora otros pretendidos científicos que afirman que la pesca de arrastre libera más CO2 a la atmósfera que toda la aviación mundial. Otros defienden que los gallegos somos una especie de caníbales porque comemos pulpo que además queremos ahora cultivar en asesinas instalaciones de acuicultura.

Vamos a ver si lo entendemos de una vez: esto pasa porque es muy barato hacer ecologismo truculento sobre la pesca, un sector económico que interesa ya poco en una alocada carrera hacia una política excesivamente verde que no tiene en cuenta, ni le importan, los costos inmediatos para las sociedades ni el sufrimiento económico que a corto y medio plazo esto puede imponer. Es una filosofía urbanita propiciada por quienes no conocen ni la agricultura ni la pesca que los alimentan. Es parte de una carrera alocada hacia la supresión de ciertas actividades sin importar cómo vamos a substituir el vacío que dejan como, por ejemplo, cerrar nucleares para luego depender de otras instaladas en otros países y sin consideración hacia la dependencia energética: ¡Dios proveerá! En todo esto hay desde luego mucho marketing por parte de ciertas organizaciones pretendidamente ecologistas que actúan en Europa, pero que no se atreven a hacerlo en Estados Unidos por razones que otro día explicaremos. Sin embargo, hay que reconocer su constancia y su llegada a los medios ante el adormecimiento general de nuestros parlamentarios de todos los colores.

Nada peor que esta pasividad porque al final, como todo en la vida, es una cuestión de constancia en la acción y de presentarse, día sí y día no, ante las Instituciones Europeas para convencer de lo absurdo de ciertas políticas y el problema de desempleo que pueden generar. Pero no solo es necesario hacerlo ante las Instituciones Europeas sino también ante las nacionales y regionales. No quiero yo entrar en discusiones sobre qué hacen tal o cuál grupo político, porque a mi juicio la pasividad es general. Los parlamentarios de todos los colores tienen que preocuparse por los problemas socioeconómicos de sus sectores y la pesca en Galicia es vital. Los parlamentos y los parlamentarios tienen multitud de recursos que han de utilizar con constancia y rigor. Tienen que visitar casi cada mes a las instituciones representativas del sector marítimo para conocer sus problemas, tienen a su disposición mecanismos parlamentarios que deben de utilizar de manera coordinada a nivel de los parlamentos regionales, nacionales y de la Unión Europea, pueden hacer uso de preguntas, interpelaciones, comisiones, mociones, proposiciones de ley y acompañar al sector pesquero ante las Instituciones Europeas. Se necesita mucha acción y ejercerla de manera constante y perseverante. El silencio político que me parece observar es simplemente suicida y si no nos defendemos acabarán llegando de la Comisión las propuestas más disparatadas propiciadas por ciertas organizaciones que están todos los días convenciendo a miembros de la Comisión quienes parecen, en una perversión de la democracia, atribuirles mayor representatividad y legitimación que a los parlamentos. Son tiempos para la acción y las políticas de “mejor no removerlo” ni de “dejar ir hasta ver” son un verdadero suicidio y si no ¡al tiempo!