Necesitamos repensar el modelo intergeneracional desde una mirada real apostando por la transversalidad, con la finalidad de que en el futuro la convivencia sea posible más allá de estructuras etarias desarrolladas en guetos impermeables con intereses no coincidentes.

Digo esto, porque desde hace algún tiempo se está comenzando a gestar una especie de núcleo de acción, cuando no de presión que, abanderado por su condición etaria, propone una participación del colectivo en el escenario político con una formación propia con la finalidad de obtener mejoras para sus afiliados y electores.

Si bien, en muchos casos la discriminación positiva de un grupo social puede tener sentido con el fin de paliar y corregir deficiencias claras que asolan a sus componentes, cuando las cosas evolucionan a modelos que pueden afectar de forma negativa o cuando menos discriminatoria al resto de los ciudadanos, la cosa se vuelve compleja.

Esporádicamente me suele llegar vía whatsapp tal escrito donde, una serie de jubilados, piden que nos constituyamos en una formación política para luchar por nuestros intereses desde el parlamento.

Personalmente pienso que la cámara de representantes no se debe convertir en un órgano etario al que un grupo, por cuestión de cronología, vaya a defender sus cositas frente al interés general. Por contra, sí creo que las listas de las formaciones políticas deberían reflejar las características de la sociedad e incluir personas post-jubilares ya que, excepto casos aislados como el caso del diputado del PSOE, el señor Zamarrón, en la tribuna del parlamento vemos mucho joven y maduro, pero no demasiados viejos.

Como la sociedad cada vez va a ser más longeva –la pirámide de población invertida no lo desmiente–, que los partidos no tengan en cuenta incluir en sus listas, no a bulto, sino en puestos de salida, una proporción razonable de personas post-jubilares, puede llevar a que el colectivo de mayores no se vea representado e inicie una acción del tipo que he señalado anteriormente, cosa que en principio me parece dañina de cara a una honesta participación democrática en el hemiciclo, tanto desde el punto de vista plural como transversal.

Y es que si nos dejamos ir en ese carro, veremos cómo el electorado que cada vez será más mayor, se puede convertir en la capa que controle el futuro de la sociedad y eso no es bueno. Por ello, si no nos queremos ver en pocos años envueltos en un modelo político-social controlado por una especie de oligarquía etaria envejecida a golpe de “qué hay de lo mío”, debemos comenzar desde ahora a que los órganos políticos representativos sean el reflejo de la sociedad compuesta por jóvenes, maduros y también por viejos. De esta forma podremos tener en el parlamento, en todo momento, una verdadera foto fija plural, transversal e intergeneracional de la sociedad, evitando así el nacimiento y la creación de grupúsculos centrados más en los intereses de sus colectivos que en el de la sociedad en general, porque además, para eso ya existen modelos ad hoc como son las asociaciones, compuestas tanto por colectivos de interés como gremiales, y por ello no parece de recibo contaminar la actividad parlamentaria con formaciones sectoriales reivindicativas convertidas en partidos políticos que, si bien tienen su lugar en otras esferas del entramado social, no deberían en principio intervenir con sus siglas en el hemiciclo.

Así que, si queremos que la cosa no se desmande... Un aviso a navegantes. Representantes y líderes de formaciones políticas: “meted viejos y viejas en las listas”.