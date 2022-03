Los presidentes estadounidenses que tuvieron que lidiar con la Guerra Fría solían rodearse de los llamados sovietólogos, un grupo de expertos en historia y política de la Unión Soviética. De ahí emergió una industria académica que se expandió por numerosas universidades prestigiosas, think tanks y medios de comunicación. Tras la caída del Muro de Berlín, la sovietología padeció una gran crisis, pues redujo de manera significativa sus efectos políticos prácticos para convertirse al final en un interesante debate historiográfico. El enemigo había sido derrotado y ya no era necesario conocerlo con tanta profundidad, más allá de indagar en el origen de su existencia. Finalmente, los atentados del 11 de septiembre de 2001 desviaron la mirada (y los intereses académicos) hacia otro lugar, el mundo árabe, generándose una nueva demanda de expertos en unas culturas y unas lenguas a las cuales no se había prestado demasiada atención.

La invasión de Ucrania vuelve a situar a Rusia (postsoviética) bajo el foco, obligándonos también a priorizar otras áreas de investigación. Los libros de Timothy Snyder sobre, por ejemplo, las políticas de exterminio llevadas a cabo por los nazis y los soviéticos en Ucrania, Polonia, Bielorrusia y las repúblicas bálticas (Tierras de sangre) o sobre el desmoronamiento de la democracia rusa y la difusión de noticias falsas en Europa y Estados Unidos (Camino hacia la no libertad), nos pueden proporcionar algunas claves del conflicto actual. También los trabajos periodísticos de Masha Gessen sobre el régimen autocrático de Putin. O la historia cultural de Rusia de Orlando Figes. Lo que está ocurriendo en Ucrania, al igual que en Irak, Afganistán y Siria, se entiende mejor a la luz de los hechos históricos que aplicando nuestros parámetros ideológicos locales. "Algunos están tan instalados en la lógica de la Guerra Fría que son incapaces de distinguir al invasor del invadido" Como señaló el historiador Tony Judt (sin lugar a duda uno de los intelectuales más extrañados en este momento), los comentaristas occidentales siempre habían encontrado a Europa del Este como un lugar complejo, remoto, oscuro e inquietante, a cuyo estudio, especialmente durante los años ochenta, solo se tenía acceso a través de la sovietología. Esto cambió en las últimas décadas. La historia contemporánea de la región, escribía Judt en 1998, “es demasiado dramática como para ser ignorada”. Sin embargo, resulta interesante observar cómo algunos análisis de la guerra en Ucrania, sobre todo los que está realizando una parte de la izquierda, todavía reflejan esa tendenciosa y despectiva mirada, pues esta crisis parece interpretarse como una consecuencia más del colapso de la Unión Soviética que, además, surgiría comprensiblemente de las humillaciones sufridas por el pueblo ruso a manos de la OTAN y la superpotencia capitalista estadounidense. Algunos están tan instalados en la lógica de la Guerra Fría que son incapaces de distinguir al invasor del invadido. O hablar, pese a sus prejuicios ideológicos, de un pueblo masacrado.