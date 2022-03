Uno de los principios fundamentales de la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible para un mundo mejor, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, era el de no dejar a nadie atrás. En este momento clave de planificación de la recuperación post-pandemia y de financiación de inversiones para preparar el futuro de las próximas generaciones bajo el amparo de los fondos europeos Next Generation, resulta clave abordar el papel de lo local, en primera línea en respuesta a la pandemia y en una posición única para garantizar la transición verde, las transformación digital y la cohesión social y territorial a través de planes de acción desde lo local.

En los últimos días, estamos asistiendo a un fenómeno peculiar en Italia, en relación con los fondos Next Generation. El Plan de Recuperación de Italia, el mayor de la Unión Europea, destina 1 de cada 3 euros de los 191.500 millones de euros asignados a entidades locales y el 40% de sus recursos a fomentar el desarrollo de las regiones del Sur. El Diario La República se hacía eco de la “deserción” de las entidades locales del Sur en la participación en los proyectos de inversión financiados con cargo al Plan de Recuperación Italiano, hasta el punto de tener que acudir a la vía de prorrogar dos convocatorias por importe de 2.100 millones de euros y a la creación de un grupo de trabajo por el Gobierno de la República para apoyar a las entidades locales del Sur en la presentación de proyectos a licitación. El diagnóstico era claro: falta de capacidad institucional para la ejecución de los fondos.

Los fondos NGEU son fondos distintos, basados en un modelo de financiación basado en rendimiento que bajo una lógica de “auditoría única” (la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo centrados en hitos y objetivos/reformas e inversiones) y un marco de resultados, más que de procedimientos, se impone a las entidades gestoras un sistema de gestión obligatorio que, entre otros aspectos, requiere de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Esta capacidad institucional que se requiere, ¿va a “desertar” no al Sur como en el caso de Italia, sino a las entidades locales pequeñas y medianas de acceder a los fondos NGEU previstos para el mundo local? Decía Talleyrand que cuando es urgente ya es demasiado tarde, el Consello de Contas de Galicia en el presente ejercicio, en el marco de la función de colaboración asignada en 2015 por el Parlamento de Galicia, iniciará una línea de actuación, conjunta con el Tribunal de Cuentas, para analizar y plantear modelos de prevención de riesgos de gestión y medidas antifraude adaptadas a los Fondos europeos, y no sólo a estos, en el ámbito de las corporaciones locales, bajo la máxima de no dejar a nadie atrás.

*Conselleiro do Consello de Contas de Galicia

Área de Corporacións Locais