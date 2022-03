Decía en un artículo anterior que “todos somos Ucrania”. Y desde hace más de un mes, Rusia al invadir Ucrania también invadió mi mente. Se me hace difícil pensar en otra cosa. Y más difícil se me hace escribir. ¿De qué voy a hablar? ¿De asuntos menores que van aconteciendo mientras Rusia intenta masacrar Ucrania? Pero si me dejo llevar, Rusia me ganará la batalla. Condicionará mis pensamientos y mis escritos. Creo que no debo permitirlo.

Rusia no ganará la guerra. Es posible que a corto plazo pueda ganar batallas. E incluso completar la invasión. Pero nunca podrá someter a un pueblo como el ucraniano. Se le puede ganar temporalmente, pero el pueblo ucraniano es demasiado fuerte y orgulloso como para ser sometido. O eso espero y deseo. Así que les pido que acepten que, no dejándome condicionar por Rusia, y confiando en la Unión Europea y en la ayuda que presta y debe seguir prestando a Ucrania, hable de otra cosa. Por ejemplo, de la Fiesta de la Reconquista que se está celebrando estos días. Me parece encomiable el gran esfuerzo que están realizando tanto el Ayuntamiento como la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello para que este festejo pueda celebrarse de nuevo, con garantías sanitarias, después de dos años de no poder hacerlo. Espero que sea todo un éxito el extenso programa que organizan, especialmente su momento estelar, el domingo 27, a partir de las seis de la tarde, cuando se representará la Reconquista, empezando en la explanada del Náutico, continuando en la Gamboa y finalizando de nuevo en el Náutico. Vamos a disfrutar. Pero sin olvidarnos de la barbarie. Todos somos Ucrania. *Instituto de Estudios Vigueses