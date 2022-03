Realpolitik no Estreito

En realidade, a copla de outrora dicía así: “Estrechito, estrechito, estrechito de Gibraltar,/ entre España y el moro no hay más que el mar.” Porén, Dimas, o meu avó materno, prefería sempre estoutra versión: “Estrechito, estrechito, estrechito de Gibraltar,/Entre España y el moro... ¡no hay más que hablar!” Dimas, iso tamén, tivo que participar, queiras/non queiras e aló por volta de 1925-26, na Guerra do Rif: é dicir, todo aquilo do desembarco de Alhucemas, os combates en Río Martín e no macizo de Beni Hosmar, o socorro a Kudia Tahar...; en fin.

No outono de 1975 –isto é, na xeira da “Marcha Verde” artellada por Hasán II– o autor destas crónicas semanais estaba en idade militar. O disfrute dunha prórroga por estudos permitiume, porén, adiar a miña incorporación a filas e eludir así o primeiro destino que o sorteo me deparara: O Aaiún. Segundo sempre o testemuño do meu avó materno, na guerra hai moi poucos valentes “puros” e tamén moi poucos covardes “sen remedio”; a diferenza radica, daquela, entre aqueles que “tentan cumprir co seu deber” e mais aqueloutros que “procuran que sexan os demais os que se ocupen de tal cousa.”Poida que, en efecto, Dimas levase razón. Mais sexa como fose, o que si podo declarar, da miña parte, é que sentín alivio certo cando quedou claro que non ía ser chamado para combater unha invasión marroquina no Sahara Occidental. E podo engadir aínda que semellante sensación de acougo veu ser esa mesma que experimentaron todos aqueles –polo menos os que coñecín e coñezo– que transitaban na altura por unha circunstancia como a miña. E ben sei tamén; ben me acorda que, con Franco morto e enterrado, a consigna, a “palabra de orde” consistiu en laiarnos moi moito respecto do que, sen lugar a dúbidas, conformou unha deslealdade, unha noxenta traizón: isto é, abandonarmos á súa sorte xentes que, tal e como afirmaban os seus respectivos documentos nacionais de identidade, resultaban ser os nosos compatriotas. Agora ben; escrito está que unha cousa é predicar e outra, moi diferente, doar trigo. Traducido en roman paladino: para alén das vestiduras esgazadas e das proclamas solemenes, de veras que había tantos e tantos de nós dispostos a verteren o seu sangue no deserto?

"Por que o cambio de actitude e por que, precisamente, na hora actual?"

Desde aquelas tristes xornadas deica aos días presentes, a actitude oficial dos diferentes gobernos españois foi a de apoiar, de acordo coas resolucións do Consello de Seguridade das Nacións Unidas, a convocotaria dun referendo respecto do definitivo estatus xurídico-político do Sahara Occidental. Xa que logo, porque o cambio de actitude e por que, precisamente, na hora actual?

Doutores ten a Igrexa e xeoestrategas e analistas mil os diferentes medios de comunicación. En consecuencia, as respostas van desde aquelas a sosteren que apenas se trata de acadar unha normalización nas relacións hispano-marroquís –sen ningún outro beneficio tanxible polo medio– até esoutras a deseñaren todo un plano político-económico na nova conxuntura do Gran Taboleiro... Que queren Vdes., entón, que lles diga/escriba ao respecto? Pois verán; sen desbotar nada do anterior, todo o contrario, o que si entendo é que o goberno de Madrid vén de cambiar o seu posicionamento verbo da cuestión saharaui por un motivo esencial e cristalino: e é que acontece que xa hai moito que España considera que nada proveitoso obtivo nin obtén, nin vai obter aínda de parte do Frente Polisario ao tempo que, polo contrario, si que devén a vítima arreo de continuos desaires, reveses... polo lado de Marrocos. Máis claro: os saharauis non van construír unha liña de alta velocidade ferroviaria como tampouco resultan ser eles os que gobernan as licenzas de pesca nin manteñen o control das fronteiras de Ceuta e de Melilla; porén, Mohamed VI e mais o goberno de Rabat, si que si.

Canto ao momento, sucede apenas que Madrid considerou que se trata dunha hora realmente oportuna. E oportuna, desde logo, porque papá Usa -e tanto monta, monta tanto, Trump como Biden- xa manifestou dabondo as súas simpatías. Trátase, polo demais, duns afectos compartidos sempre por Francia e que agora se amosan favorecidos tamén de parte de Alemaña e Bruxelas. En fin, nin sequera cabe descartar no cocktail que aos oídos da Intelixencia española chegase o rumor dalgún novo movemento hostil, a proximidade dun incidente desagradable. Nese contexto, que Alxeria se encabuxe un tanto e nos suba o prezo do gas..., iso é o de menos. Alén diso, aquí como en Alxer, bussines as usual.

Malos tempos, pois, para a lírica e malos tempos para o dereito internacional. O pasado sábado concluímos as nosas liñas coa cita de Tito Livio; certamente, temos de volver facelo hoxe: ucraínos ou saharauis... vae victis! Realpolitik ou realpolitik, velaí a cuestión.