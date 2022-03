La Consellería de Educación, tal y como acaba de publicar este periódico, tiene la intención de introducir reformas en el sistema educativo de la carrera docente, y lo hace, como en el caso de la Formación Profesional, por ejemplo, desde la óptica de país. Alguien dirá, con razón, que eso es precisamente lo que ha de hacer, y la perspectiva responde a las necesidades prácticas, que en este caso es adecuar la oferta a la demanda de educadores, a la vez que elevar lo más posible el nivel de preparación del profesorado en su propio beneficio y, por supuesto, en el de los educandos.

En la propuesta se incluye el aumento de dos años en el periodo de prácticas y se establece una relación más estrecha con las nuevas evidencias de la profesión. Se hace además de forma oportuna en la medida en que permite la adaptación suficiente y además acerca la enseñanza a la realidad, mejorando las ratios y estableciendo las prioridades que se necesitan ahora, sin olvidar el pasado inmediato ni descuidar las previsiones de futuro. No es novedad que el departamento trabaje desde la moderación y el pragmatismo a fin de atender lo que se requiere de él. Pero es justo decirlo.

Quizá por eso, y aunque todo es siempre mejorable, el territorio educativo gallego tiene hoy una calma desconocida en cierto modo hasta hace relativamente pocos años Y la clave podría estar no solo en la gestión, sino también en el deseo de no perder de vista las necesidades del sector en el conjunto de la sociedad a la que pertenece. Se aludió a la oferta y la demanda, que es la clave del funcionamiento de un sistema no solo económico, sino que extiende sus efectos hasta la práctica totalidad de las cuestiones relacionadas con las demandas sociales. Y con sus soluciones también, claro.

En esta línea, aunque en otro ámbito, quizá no estorbase una referencia directa a la necesidad de introducir el criterio “mercantil” –en el sentido que antes se le dio a la educación y sus recursos personales– a la sanidad. La pandemia dejó al aire muchos de los problemas de solución pendiente que padece el sector, en todos los ámbitos, entre ellos el del personal. Faltan en medicina y en enfermería y auxiliares, lo que se debe no solo a un sistema obviamente desfasado de acceso a las facultades y escuelas, sino todavía más insuficientes al modelo MIR para formar especialistas.

Para mejorar la situación –que se agravará más en muy pocos años con una oleada de jubilaciones– parece, en opinión personal, útil modificar los numerus clausus, con una exigencia de calificaciones excesivamente alta que deja fuera del acceso a los centros a estudiantes por sus medias de Bachillerato. Y no se trata de rebajar el nivel, sino de adaptar la capacidad de formación a las necesidades del sistema. Al revés de lo que ocurre con la educación –y eso lo resaltaba el propio conselleiro–, en la enseñanza: la oferta es inferior a la demanda; parece preciso por tanto aumentar aquella para satisfacer esta. Y en los MIR es inexplicable que se convoquen menos plazas que las que objetivamente se necesitan en las especialidades. Es tentar a las emergencias.