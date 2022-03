Regresos de Sofía Casanova

Carlos Martínez-Barbeito compría co propio precepto o día en que leu aquel seu discurso nunha velada fúnebre con que o Centro Gallego de Madrid honraba Sofía Casanova, escritora coruñesa, a pouco de se coñecer a súa morte. Era 1958. Citando Proust, Barbeito esixía dos textos literarios un uso iluminativo do detalle : “...surtout le détaille”. Evocou o orador o día no que, neno, coñeceu Sofía Casanova. Alí, Barbeito focou o detalle supremo: a pluma de ave do paraíso que Sofía Casanova levaba cruzada no sombreiro. Na lembranza de Barbeito, Sofía estaba a carón da n ai del, a pedagoga católica e republicana María Barbeito. Nestes días, unha especie de febre histórica chegou a Europa coma outra peste ou praga. E resústanse pantasmas do pasado, coma Sofía Casanova.

En 1958 rexía en Poloña, onde ela viviu e faleceu, un réxime de Democracia Popular hexemonizado polos comunistas. Ao término do acto do Centro Gallego, uns cantos mozos acordamos escoltar a Carlos Martínez-Barbeito até a súa casa: inmensa biblioteca e arquivo alén de domicilio conxugal. “Resulta claro que a igrexa católica foi unha das forzas que contribuírons á ruína dos estados socialistas en Europa” Pola Calle Mayor (sempre a nomeabamos en castelán) fomos parolando sobre a influencia que exercía en Poloña a igrexa católica. Entre nós camiñaba e falaba alto Reimundo Patiño,quen procedía dunha familia maioritariamente anarquista. El declarouse contrario aos privilexios de que gozaba o catolicismo en Polonia. O cal se apresou a contradicir Herminio Barreiro argumentando que aquel sistema de Democracia Popular non era un confisionalismo senón a aplicación do principio de libertade de cultos, o que favorecía alí a construción do socialismo. Citou o movemento Pax, Herminio. Vistas as cousas desde hoxe, é decer desde a insurrección de Lech Walesa e a práctica do papa Wojtyla, resulta claro que a igrexa católica foi unha das forzas que contribuírons á ruína dos estados socialistas en Europa. Xa na porta do Sol (sempre galeguizaríamos o nome desta praza de Madrid), eludimos a beirarrúa do temido edificio de Gobernación,e a conversa regresou á galego-polonesa Sofía Casanova. Temos aprendido moito dos detalles e da erudición que Carlos Martínez-Barbeito despregaba sempre nas súas parolas.