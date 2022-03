Direito, eqüidade, igualdade

O Direito e as línguas históricas constituem umha unidade indestrutível, pois que o Direito se expressa por umha língua determinada, na qual devem prevalecer o respeito polas regras da gramática e do léxico, satisfazer valores como a coerência, a adequaçom, a clareza, a relevância, a propriedade, a economia e a precisom. Até poderíamos dizer que o princípio “iura novit curia” [o tribunal conhece o Direito] tem que ir acompanhado necessariamente polo princípio “linguas novit curia” [o tribunal conhece as línguas]. As línguas som sistemas de comunicaçom e também “armas” para enganar, mentir, falsear a realidade...

Na Grécia do século V, segundo López Eire (1997, p. 14-18), era evidente “o interesse pola palavra como elemento básico da oratória judicial, como instrumento para elaborar as leis”, como “arma” para convencer tribunais. Roma aplica ao latim o pensamento grego e o sentido prático dos seus cidadaos fai-nos mestres do saber jurídico; os gramáticos eram considerados como “autoridades” no Direito. Estas ideias estám no século XIII em obras como o “Fuero Juzgo” (“a arte de fazer a lei”), onde é patente que o legislador tinha que ser conhecedor da “ciência do Direito” e as leis deviam fazer-se conforme os que sabem Direito. Som recolhidas na compilaçom do Rei Sábio, aparecem nas disposiçons sobre os legisladores (“devem ser competentes”, “devem decidir entre o ‘direito’ e o ‘injusto’”. Na atualidade, os legisladores devem ter presente que a terminologia jurídica nom pode ser objeto de neologismos desnecessários: a violência é violência, nom necessita muitos qualificativos ou eufemismos (“Vim vi repellere licet” (Ulpianus) [é lícito repeler a força com força].

A eqüidade é um princípio geral do Direito (FARO DE VIGO, 12, março, 2022, p. 21), deve ser aplicado conforme as necessidades das pessoas. A cifra de máximas jurídicas com uso atual no Tribunal Supremo e Tribunais Europeus é relevante “(aequitas in dubio praevalet” [em caso de dúvida prevalece a eqüidade], “aequitas praefertur rigore iuris”“ [é preferível a eqüidade ao rigor do Direito]. “Aequitatem quoque ante oculos habere debet iudex” [também deve o juiz ter presente a eqüidade], etc.

Sobre a igualdade lembre-se apenas o artigo 14 da Lei suprema e fundamental: “Os cidadaos somos iguais perante a lei sem que poda prevalecer discriminaçom algumha por razom de nascimento, raça, sexo, religiom, opiniom ou outra condiçom ou circunstância pessoal ou social”. Em virtude deste princípio todas as pessoas gozamos dos mesmos direitos e obrigaçons, direitos que podem ser violados polos Poderes públicos: assim, a liberdade de opiniom e criaçom, de língua e normativa para o galego, embora na Galiza as propostas dos reintegracionistas sejam genuinamente galegas, legitimadas pola história e emancipadoras.

*Professora Catedrática de Universidade