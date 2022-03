Demostrado, como parece, que la estrategia de Putin no solo era comerse a Ucrania –cosa que aún no ha conseguido– sino que puede matar de hambre de componentes a media Europa y poner a dieta energética a la otra media, habrá que esperar todavía un poco –y sufrir bastante más– para ver en qué acaba este drama que lleva camino de tragedia. En términos de Galicia, la situación es aún peor, no solo por lo ya advertido –y reiterado– de su dependencia absoluta de casi todo, incluidos sus sectores económicos más potentes, que deberían tener mejores cauces de abastecimiento propios –lo que no equivale, como algunos simples confunden, a una autarquía económica– no queda otro remedio que depositar la esperanza para salir de esta en que la UE encuentre una política común de emergencia.

Habrá de ser diferente, conste, a la de las sanciones, que por ahora están poniendo contra las cuerdas tanto o más al castigador que al castigado, lo cual es un pésimo negocio. Y si eso falla, confiar en que la gira de don Pedro Sánchez por medio continente para ver si alguien le ilumina y acepta sus extrañas propuestas de resolver a plazos un mal acuciante y que, además, plantea a quienes ya han movido ficha para atajar siquiera de momento las peores consecuencias a sus ciudadanos. Un modo peculiar de ganarse las simpatías, o al menos el apoyo, de sus interlocutores, entre los que por cierto están varios se han negado a secundar las tesis del inquilino de la Moncloa. Que no es culpable de que el sátrapa ruso amenace la estabilidad de lo que antes se decía “Occidente”, sino de aplicar la mala tesis de “esperar y ver”. Claro que, como suele ocurrir en política –y más aún en la internacional– las grandes crisis sirven para demostrar si hay líderes capaces de hacerles frente con éxito. Y probablemente Putin, que lo sabe –porque es un tirano, pero no un imbécil–, esperó a que se fuera la mejor referencia europea, que con todos sus defectos era la señora Merkel, para poner en marcha su maquinaria de muerte. Y, de paso, reiterar la debilidad real de la Unión y su orfandad de alguien en quien depositar confianza. Ejemplo de ello es don Pedro, que duda ante el estallido de la calle y para ganar tiempo acepta que sus sayones definan como “extrema derecha” a gentes que pretenden salvar lo poco que les queda. Es decir, lo de siempre desde que llegó. (Por cierto: muchos de los protestantes son los mismos que hace pocos años, en aquel 15/M ocuparon las calles con el entonces supuesto respaldo de otra extrema, la izquierda, que los presentó como héroes. Una vez más, el jefe del Gobierno español se contradice: trata a los trabajadores en general, que son los que se manifiestan, como “elementos desestabilizadores” mientras en plena crisis energética abofetea a Argelia –principal suministrador de gas a España– reconociendo, quizá por miedo a Mohamed VI, la soberanía marroquí sobre el Sahara. Contra la ONU y la política tradicional de su propio partido y sin consultar a las Cortes. Lo dicho: tan de fiar como un reloj de sol en una oscura cueva,) Resumiendo, España –y Galicia– viven un momento especialmente duro, sin que se responda a la pregunta que hacen sus habitantes: “¿y ahora qué…?” Nadie lo sabe con certeza porque, además de la incógnita general sobre Ucrania y sus efectos, el responsable estatal se fue de gira por Europa en busca de un criterio que ni él tiene claro y aplaza decisiones hasta el día 29, si la ha encontrado para entonces. Y en cuanto a gallegos y gallegas, se ignora la respuesta porque no hay la certeza de a quién dirigirla en el futuro inmediato; en tres semanas –aunque no es seguro del todo– el señor Feijóo abandonará la Xunta; en cuanto al partido de gobierno, parece que lo dejará en manos del “aparato”, pero de forma temporal. Eso, por increíble que parezca, es lo que hay, mientras a los pocos que lo denuncian se les menosprecia o, algún benévolo oficiante político, los considera predicadores en el desierto, algo así como los antiguos –y medio chiflados, dicen– eremitas. Con razón el clásico suspiraba lo de “¡qué país, Miquelarena…!”.