Sáhara occidental: Sánchez, en mi nombre, no

Les confieso que empiezo a tener mis dudas sobre si los miembros del Gobierno español que han apoyado el cambio de política con respecto al Sáhara Occidental poseen los suficientes conocimientos de historia universal. Si lo hubieran hecho se darían cuenta de que las políticas de apaciguamiento de dictadores y tiranos nunca han dado resultado sino todo lo contrario. Así, cuando se permitió a Hitler la anexión de los Sudetes y Austria no se hizo más que alimentar sus ansias expansionistas; el dictador no se calmó sino todo lo contrario. Las dictaduras agresivas se refuerzan con cada cesión hecha, como parece ser este caso, en pro de la paz y del realismo político. El resultado sería la Segunda Guerra Mundial.

No respetar el ya escaso derecho internacional existente es contribuir a aumentar el apetito de aquellos que desean conformar este derecho a sus propios intereses como es el desgraciado caso de Rusia con respecto a Ucrania. El caso del Sáhara Occidental, es decir el antiguo Sáhara español, es un ejemplo de la violación continuada de este derecho. No existe ni una sola razón jurídica internacional que avale el pretendido derecho de Marruecos a la soberanía sobre este territorio sino todo lo contrario. No deseo ser exhaustivo, pero conviene recordar que Marruecos solicitó en su día a la Corte Internacional de Justicia un dictamen sobre su pretendida soberanía de estos territorios y lo hizo para paralizar el proceso de referéndum que preparaba España.

El dictamen de la corte fue claro y conciso: declaró que, en el momento de ocupación del Sáhara por España, este territorio no era “Terra Nullius”, sino que estaba habitado por los saharauis. Asimismo, declaró con contundencia que no habían existido nunca vínculos que avalasen la soberanía ni de Marruecos ni de Mauritania sobre este territorio. Consecuentemente Naciones Unidas reiteró que el Sáhara Occidental estaba sujeto a un proceso de descolonización y declaró en múltiples resoluciones el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a un referéndum verdaderamente libre sobre su futuro. Como respuesta Marruecos procedió a ocupar ilegalmente este territorio ejerciendo la violencia y manteniendo una dura represión contra los saharauis. No existe democracia en este territorio porque Marruecos lo impide.

España siempre se alineó con el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas y ahora el Partido Socialista Obrero Español, que no todo el Gobierno, se permite de manera irresponsable y sin sentido del Estado, ya que no ha consultado con la oposición, un cambio de postura en aras de la “estabilidad política y el realismo” negando así el derecho del pueblo saharaui a realizar un referéndum libre, es decir no vigilado por Marruecos que es potencia ocupante y opresora. Esto es un disparate del que desgraciadamente y sin duda el dictador Putin estará tomando nota con verdadero entusiasmo.

Al parecer, el Partido Socialista Obrero Español, que no el Gobierno entero, elige esta nueva vía de avalar la violación del derecho internacional, como es la ocupación marroquí del Sáhara, para que este país reconozca la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y peñones de soberanía española y colabore en la lucha contra las mafias de la inmigración ilegal y el terrorismo internacional: o sea para que Marruecos respete el ordenamiento jurídico internacional, como ya es su obligación. ¿Alguien de verdad se puede creer que Marruecos una vez conseguido el Sáhara no va a continuar reclamando estos territorios españoles?

Llevar a cabo esta irresponsabilidad con nocturnidad y alevosía y luego pedir solidaridad a la oposición en aras de una extraña manera de entender el sentido de Estado ofende a los principios básicos de las democracias reales y de la práctica democrática de los asuntos de estado. Parafraseando a Churchill, podemos decir que el Partido Socialista Obrero Español ha “elegido entre el deshonor y la crisis, pero tendrán ambos”. Y que no me acusen de ultraderechista ya que el que suscribe este artículo que siempre fue y será antifranquista convicto, confeso, respetuoso con los principios democráticos y el derecho internacional. Dejando claro que el que suscribe es rabiosamente democrático y partidario del pueblo saharaui y del desgraciadamente escaso orden jurídico internacional digo: “Sr. Sánchez, en mi nombre, no”.