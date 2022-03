Edadismo transparente

Hace días, a través del whatsapp, me enviaron el video de un bloque del programa de televisión El Hormiguero donde juntaban a jóvenes con viejos, y en el que los primeros sometían a los segundos a una serie de preguntas capciosas relacionadas con su realidad contemporánea. Allí se dilucidaban tanto jergas como usos y costumbres, con la finalidad de demostrar hasta donde los mayores ignoraban la realidad actual en el ámbito de las relaciones interpersonales. Todo ello se hacía a través de risas e ironías en un escenario donde los viejos quedaban como unos incompetentes y los jóvenes de guays. Una especie de copia de aquel programa de los gallifantes que hacía Sardá con los niños, pero que, en vez de reirse “con” los niños, aquí no se reían “con”, sino “de”, los mayores.

El edadismo está tan incrustado en la sociedad que, como sucede en este caso, no nos percatamos de su existencia, de modo que reírse “de” un viejo, no “con” un viejo, puede formar parte del show sin que nadie se inmute.

Al contrario de lo que sucede con los otros dos ismos, el racismo o el sexismo, el edadismo es transparente. A nadie se le ocurre hacer bromas con la condición del color de una persona, o con su opción sexual en un espacio televisivo, con la persona presente, y con la intención de provocar la carcajada de la audiencia por chismes, dimes y diretes relacionados con su opción o condición. Pero en cambio, ya veis como con la edad no es problema y nadie se inmuta. Todo lo contrario, se envía por las redes para que nos riamos todos de cómo aquellas personas que han sacado adelante una familia, así como una vida en circunstancias muchas veces nada halagüeñas y con gran sacrificio, llegada una edad se les considera desfasados y, a partir de esta percepción, parece que hay una especie de bula que permite someterlos a un tercer grado de cuestiones malintencionadas para que cualquier error sobre lo preguntado o el desconocimiento de la jerga utilizada provoque risas.

En el caso que nos ocupa se toca el amor, la fidelidad y la identidad de género a través de preguntas del tipo: ¿con cuántas personas has estado? donde los jóvenes hacen gala de su promiscuidad para que los mayores alucinen y digan cosas que provocan carcajadas, así como una sensación de que su vida de pareja única ha sido cuando menos una equivocación. Los jóvenes también se encargan de soltar terminología para confundirles y así demostrar abiertamente su ignorancia. Palabras como binario, que un mayor interpreta como mobiliario, o lesbiana, que una señora entiende como liviana, son suficientes para provocar las risitas de los jóvenes. Lo mismo cuando hablan del poliamor y del intercambio de parejas, donde los mayores parecen quedar fuera de juego.

Humor fácil y zafio cargado de edadismo que no aporta nada sobre lo que ya sabemos y sólo trata de generalizar, estigmatizar, homogeneizar y reírse de la trayectoria vital de esos seres humanos de generaciones pretéritas.

¿Ahora, imaginemos que ese casting de personajes mayores, receptores de todas las cargas de profundidad que le van a enviar los jóvenes, se hace con otro criterio? Por ejemplo, seleccionando a una persona mayor que en los sesenta hubiera vivido en una comuna hippie donde se practicara el amor libre y le preguntaran por el poliamor. Ese viejo podría decirles: “¿de qué coño me hablas, a ver si crees que estás inventando el mundo?”. Esta respuesta sí tendría otro valor y ya no nos reíamos “de”, sino “con”. Lo mismo sucedería si la selección de los personajes mayores para intervenir en otros temas ahí tratados, como la identidad de género etc, hubiera seguido ese mismo criterio. Es decir, contar con personas mayores capacitadas por formación o experiencia para batirse dialécticamente y en igualdad de condiciones con los jóvenes. Pero no, tal como ha sucedido, han preferido tirar de la solución fácil que consiste en seleccionar una serie de individuos mayores que ignoren o les sorprendan las temáticas propuestas por unos modernos enrollados, homogeneizando así de forma intencionada la visión, las experiencias y el conocimiento de los mayores sobre lo allí expuesto. En definitiva, dejando a los jóvenes como unos adelantados y a los viejos con el estigma de la incompetencia y el desfase, para que su sorpresa sobre los temas tratados provoque comicidad. ¡Que pena!.

Identificar y desterrar el edadismo es otra asignatura pendiente de la sociedad.

