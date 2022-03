Vae victis!

“A invasión de Ucraína non ten xustificación, pero si que ten causas”. Saiban disimular os, sempre moi amables, lectores destas crónicas que por terceira ocasión consecutiva dea inicio ás presentes liñas semanais acudindo a unha cita (recente). Pois ben; quen deste xeito se conduce non vén ser outro que Lanxin Xiang, xeoestratega, director do Instituto de Seguridade de Shangai, na República Popular de China.Sempre de acordo, entón, co seu testemuño, por máis que a guerra de Ucraína careza de toda escusa ou pretexto –toda vez que se trata “da invasión dun país soberano con toda a traxedia que tal proceder determina”– acontece asemade que, malia a todas as advertencias levadas a cabo por propios e alleos (incluídas xentes como George Kennan, embaixador norteamericano en Moscovo), e durante case trinta anos, a Otan, unha vez desaparecida a Unión Soviética, foise expandir até as fronteiras de Rusia, desbotando por completo a posibilidade de ampliar o número de “estados tapón” –a célebre “finlandización”– que puidesen representar un equilibrio de poder entre as superpotencias. En fin, e reiterando a súa condena á invasión, o xeoestratega chinés conclúe así o seu razonamento: “acaso permitirían o presidente Joe Biden e mais os seus que China instalase unha base militar en Panamá?”

Sei ben que, por moito que procuremos matizar, explicar..., os nosos posicionamentos, o maniqueísmo reinante non deixará de alcumarnos de “frouxos”, “equidistantes”, “mixiriqueiros”... cando non, abertamente, de “amigos e valedores dun ditador sanguinario”. Doutro lado, as imaxes dos bombardeos, esoutras dos refuxiados a fuxiren da barbarie non parecen deixar espazo para moitas sutilidades. Estamos en guerra e a pregunta xorde: “pero, a ver: de que lado está realmente Vde.?” Pois ben; aínda así, entendo que constitúe un deber para este cronista tentar trazar a súa análise.

“Putin está perdendo a guerra”: velaí a “palavra de ordem” –que din os nosos irmãos da outra beira do Minho/Miño–, a consigna reiterada desde certos medios de comunicación, especialmente belixerantes. E velaí, entón, o primeiro apartado que debemos cuestionar: pero de veras que é iso mesmo o que está a suceder?

Desde logo, estou a anos luz de conformar un experto en cuestións militares. Agora ben; pode ser que, en efecto, os rusos anden a perder a guerra e incluso que finalicen a súa disparatada aventura nunha aberta derrota. Non obstante, antes diso coido que aquilo que si devén absolutamente claro, cristalino –alén de tráxico– é que xa hai dous perdedores certos no presente conflicto: Ucraína, evidente e tristemente, pero así mesmo Europa. Mentres, no lado dos vencedores, tamén semella diáfano que tanto os Estados Unidos como China van sentar –a non ser que os primeiros cometan algún moi grave erro– no lado dos triunfadores. Podemos, xa que logo, artellar algunha cousa os europeos para que o anterior poida aínda presentar sequera algunha posibilidade de paliativo? A cousa semella difícil; mais non necesariamente imposible.

"Bailariamos, felices, sobre a tumba dunha Rusia definitivamente humillada?"

Sosteñen os “falcóns” de Occidente que nada se conseguirá de Putin con cortesías e boas palabras que o dono do Kremlin despreza agora e mais despois. Porén, o certo é que nin sequera eles mesmos están dispostos a chegar ao certo onde os lindes nos cales se enmarca o seu discurso: e é que as tropas da Otan non van entrar en Ucraína para enfrontarse directamente cos invasores. En consecuencia, a santo de que a exacerbación do discurso belicista e máis nada que belicista? “Putin caerá pola acción do propio pobo ruso”, retrucan daquela. De acordo; supoñamos que tal cousa chega a pasar. E despois de Putin, que? Bailaríamos, felices, sobre a tumba dunha Rusia definitivamente humillada? Ou acontecería, acaso, que morta a “besta” fósemos despertar unha outra moito máis terrible e letal? Mal negocio acurralar, sen máis, o oso. Porque desde a ética e mais a xurisprudencia liberais pode semellar unha actitude moi correcta; porén, as consecuencias no mundo da realpolitik... quen as vai pagar? Ucraína, desde logo, mais non só ela.

E non; non se trata de enunciar o “non á guerra”, sen máis. Pero si de retornar aos esforzos, serios, da diplomacia. Porque ben pode ser que o mundo que se poida negociar non sexa o mellor nin o máis limpo en termos de moralidade, pero si, polo menos, un espazo no que poidamos caber sen exterminarnos mutuamente.E é que a diferenza entre o formal e a súa ausencia vén ser a diferenza entre a vida e a morte.

E unha última cousa: iso de Borrell, de baixarmos uns graos a calefacción... algúns/moitos iremos facelo... por puros “co...óns”! Mentres, outros, moi épicos e solidarios na hora presente, nin o fixeron antes, nin o fan agora nin tampouco o farán máis adiante. Como escribira Tito Livio, “Vae victis”!; ai dos vencidos!