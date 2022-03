Ha de ser –sobre todo tratándose de asuntos que afectan a Galicia– cosa de brujas. Pero no de las que describen las leyendas populares, sino otras –y otros, por utilizar el lenguaje inclusivo– que en vez de cabalgar sobre sus escobas utilizan los coches oficiales y deciden o aconsejan a este Gobierno tan “cariñoso” y atento a la esquina peninsular que es el antiguo Reino. Opina así quien escribe por el pasmo que le ha causado la noticia de este periódico según la cual la coalición –no muy felizmente gobernante, pero el confort de un buen despacho bien vale una misa– tiene un plan ferroviario para Galicia.

A buen seguro, los ingenuos del país –que, por increíble que parezca, aún quedan– aguardaban alborozados novedades sobre las obras en el ancho de vía para rematar el AVE a Madrid y/o quizá alguna fecha para iniciar el remate del que unirá Ferrol y la frontera portuguesa, pero ese tipo de acontecimientos no están pensados para Galicia. El “plan” en cuestión, resumido y sin exagerar, pone en riesgo el escaso y mermado servicio ferroviario actual de cercanías, por llamarle de alguna manera. Que es lo contrario de lo que aquí ha reclamado el país entero, en una de las muy escasas coincidencias habidas últimamente.

Tal bodrio, por cierto, podría ser el primer gesto de “bienvenida” que el equipo político de Pedro Sánchez dedica al inminente nuevo jefe de la oposición. El “otro” –equipo–, el de propaganda, bien nutrido y engrasado, es el que se encargará de amargarle la vida cada día al aspirante al relevo en Moncloa. Y, por cierto, el plan solo tiene un argumento que el Gobierno maquilla –para ser exactos, omite–, que es el del ahorro en inversiones. Eso sí, aludiendo a la “escasez de pasajeros” en algunos recorridos: por absurdo que parezca, los que cita FARO son claves, indispensables para el país. De interés social, vaya.

Una vez más, y hay que insistir en ello, parece evidente que alguien hay en el entorno de la actual Moncloa que debe tener por idiotas a los habitantes de Galicia. Y a partir de ahí, la ministra Rodríguez, la señora Pardo de Vera e incluso el propio presidente, pretenden evitar gastos que consideran inútiles y así dedicar ese dinero al habitual derroche destinado a socios y amigos mientras al resto se les predica la necesidad de mantener –o aumentar– impuestos para amortiguar el “coste social”. Lo curioso es que si hubiese una auténtica intención de recortar gastos serían abundantes los ejemplos a citar. Y a eliminar.

Habría que empezar por las subvenciones a patronal, sindicatos y partidos políticos, cuyas actividades deben sufragar sus afiliados. Y seguir por instituciones inútiles como el Senado, o innecesarias en el modelo actual de España, como las diputaciones –por cierto, la mitad más o menos, gobernadas ahora por los que cuanto estaban en la oposición exigían que se eliminasen–, la mitad como mínimo de los ayuntamientos y, desde luego, reducir las administraciones públicas a su tamaño “natural”. No habría que hacerlo a la vez, quizá, pero sí puede admitirse que con el ahorro de todo ello –y lo que le cuelga: chiringuitos paralelos, materiales, dietas, canonjías y demás– habría no solo para el famoso chocolate de todos los loros del planeta –dicho sea sin señalar–, y hasta sobraría para arreglar lo del ferrocarril en Galicia. Que no es derroche, conviene insistir.