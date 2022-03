Por un constitucionalismo global

El derecho de gentes debe fundarse en una federación de Estados libres […] tiene que existir, por tanto, una federación de tipo especial a la que se pueda llamar la federación de la paz (Kant, "Sobre la paz perpetua")

Muy pocas veces ha ocurrido que viniera a mis manos un libro para ser leído en días de enormes tribulaciones, de algunas de las cuales tratan sus páginas. Me refiero a la despiadada invasión de Ucrania, a ese hórrido espectáculo de la fuerza bruta –con todas sus implícitas amenazas– que se enseñorea al margen de un derecho internacional arrollado por la bota del despotismo totalitario. Envuelto en esa atmósfera, he ido avanzando en el libro de reciente aparición “Por una Constitución de la Tierra. La humanidad en la encrucijada” de Luigi Ferrajoli (Ed. Trotta, traducción de Perfecto Andrés Ibáñez), y su lectura, sumergida en la desventurada circunstancia ucraniana, avivaba la conciencia de la extrema fragilidad de la humanidad, hoy sometida a múltiples amenazas. Nuestro planeta se encuentra ante una encrucijada jamás antes conocida; no nos resulta difícil representarnos la posibilidad de perecer víctimas de las numerosas y peligrosas emergencias globales. La extensión planetaria y la gravedad de las consecuencias derivadas de la pandemia provocada por el COVID ha hecho patente nuestra vulnerabilidad ante determinadas catástrofes globales.

Pero ni las guerras ni las pandemias son las únicas maldiciones que nos acechan. Nuestro planeta, el único que tenemos para vivir, o para sobrevivir, se está haciendo inhabitable. Varias son las causas; la primera es el enorme daño que estamos causando a nuestro propio hábitat. Asistimos a un proceso creciente de devastación de la naturaleza, gravemente herida por la acción del hombre, insensible a las catástrofes ecológicas que él mismo provoca. En el calentamiento del planeta está el origen del cambio climático, el deshielo de los casquetes polares, la elevación del nivel del mar, la extinción de especies...La segunda causa de alarma es la acción del hombre contra el hombre mismo; son incontables las muertes debidas al hambre y a las enfermedades de los pueblos más débiles, abandonados a su suerte por la insolidaridad de las naciones. Por todo el planeta se extiende la violación escandalosa de los derechos humanos y libertades fundamentales, llevada a cabo por regímenes déspotas y autoritarios, y son incontables las agresiones a la convivencia y la supervivencia de las personas para las que Ferrajoli acuña la expresión “crímenes de sistema”. Vivimos en la inseguridad de un futuro amenazado por la guerra y esa locura que es la competitiva carrera de armamento nuclear. Los Estados, con un cierto gesto de insensato matonismo, se miden por su capacidad destructiva.

"Hoy, el futuro de cada país no depende ya de las políticas internas sino de decisiones de otras potencias y de las instituciones internacionales que aquellas controlan"

Urge poner fin a esta situación; para ello, el filósofo italiano propone un “salto de civilidad” en el derecho, en la economía, en la política. Es claro que los Estados nacionales no están en condiciones de hacer frente a estos desafíos, es insuficiente e inefectivo el derecho internacional y es impotente el constitucionalismo nacional que no puede imponer límites más allá de sus fronteras. Hoy, el futuro de cada país no depende ya de las políticas internas sino de decisiones de otras potencias y de las instituciones internacionales que aquellas controlan. Si el mal es de dimensión planetaria, así debe ser también la reacción que ponga límites a unos poderes políticos y económicos que nos están llevando al abismo; es preciso, nos dice Ferrajoli, acudir a la ampliación del paradigma del constitucionalismo rígido a escala planetaria. Y frente a la idea de la Constitución como expresión identitaria de un pueblo, opone la concepción de la Constitución como un pacto supranacional de convivencia basada en el acuerdo sobre los límites y vínculos que han de imponerse a los poderes como garantía y defensa de unos derechos fundamentales inderogables, donde han de tener cabida la reducción de las desigualdades, la tutela y respeto a las diferencias, la cohesión nacida de la concordia, el diálogo, la solidaridad, lo que, al mismo tiempo, significa la proscripción de los nacionalismos pretenciosos y sus “derivas racistas, belicistas y totalitarias”, que son la antítesis de este tipo de constitucionalismo universalista. Pero cuando Ferrajoli habla de poner límites, no se refiere solo a los poderes políticos, sino también a los poderes económicos incontrolados y salvajes, un auténtico riesgo para la humanidad –hostes humanis generis– cuya primacía es fuente de crecientes desigualdades, y por ende de injusticias intolerables. Por ello, urge un sistema de garantías globales susceptible de amparo ante una jurisdicción internacional. Enormemente ilustrativa es la lectura del Proyecto de Constitución de la Tierra (100 artículos) que el autor incorpora al libro.

El mismo Ferrajoli, consciente de la oposición de los grandes poderes contra una Constitución de la Tierra, nos llama a no incurrir en la falacia determinista de un realismo político vulgar que conduce a la aceptación como inevitable del estado actual de cosas.

Quedémonos con esta grave aseveración de Luigi Ferrajoli: solo una Constitución de la Tierra, urgente, posible y necesaria, elaborada como “respuesta racional y unificadora a tantas emergencias planetarias”, podrá asegurar la supervivencia de la humanidad.