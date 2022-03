Una de las preguntas más pertinentes –aunque parezca pura retórica de cuantas se pueden formular desde la observación de la política– es la de qué pueden hacer los ciudadanos, en una sociedad democrática, cuando se demuestra que los gobiernos se ocupan poco, o sin la rapidez y agilidad debidas, de los problemas de la gente del común. La teoría dice que para eso están las elecciones cuando no es suficiente el mecanismo parlamentario, que incluye reprobaciones y/o censuras que obligan a la renuncia de un ministro o de un presidente. Y aquí no las hubo.

Pero esos son recursos extraordinarios y, además, sujetos a la aritmética de la Cámara, que no siempre refleja en tiempo y forma debidas, a quienes en teoría debiera representar. Por tanto, el control efectivo es más teoría que práctica y no resuelve el quid de una cuestión que estos días, además, está sobre la mesa: dar respuesta adecuada a quienes, en las calles, reclaman con razón una salida urgente a situaciones que amenazan sus vidas laborales y sus haciendas personales. Y no son palabras elegidas a modo de ejemplo, sino que responden a la cruda realidad de transportistas, pescadores, agricultores, ganaderos, distribuidores y, en definitiva, de los consumidores.

Ahora mismo hay datos que se aceptan por buena parte de la ciudadanía. Una, que las crisis –son varias y distintas– tienen un origen económico y fiscal; otra, que la urgencia de afrontarlas no puede esperar, y menos con el plazo –“hasta el día 29 de marzo”– que el Gobierno ha fijado y, en fin, además sin especificar qué y cómo hará. Es decir, el método habitual del gabinete del señor Sánchez cuando no sabe qué hacer o le faltan recursos para las soluciones. De ahí que casa vez sumen más quienes analizan la posibilidad de encomendarse a la providencia, sea divina o judicial.

O sea, que los asuntos que agobian estos días a tanta gente corriente no son solo efecto de “la guerra de Putin” sino de la dependencia energética de España, la inflación galopante, la debilidad estructural acumulada por el crack financiero de 2008/2012 y la pandemia del COVID-19. A lo que hay que sumar los fuertes impuestos que se aplican a productos básicos y que este Gobierno ni sabe cómo reducir, que es lo que hacen otros en Europa –entre ellos Portugal–, ni lo acepta de buen grado porque los necesita su tesorería a causa de su ineficaz y clientelar derroche de recursos.

En el introito de estas observaciones se hacía constar la práctica inexistencia de un método eficaz para que la sociedad que padece esta situación trate de resolverla cuando falla, o es incapaz de hacerlo, el gobierno correspondiente. Y a falta de reformas –necesarias– para corregir ese defecto, no quedaría otra que unas elecciones generales que, por lo visto, casi nadie quiere ahora: el Gobierno porque teme perder su condición y la oposición porque cree necesitar tiempo para fortalecer su alternativa. De ahí que, al menos desde un punto de vista personal, no queda otro remedio que encomendarse a la providencia. A ver si así se arregla algo.