Resulta evidente que, a poco que imperase el sentido común, el llamamiento que acaba de realizar el secretario general del socialismo gallego para que las fuerzas políticas afronten juntas el conflictivo horizonte que se otea sería aceptado por aclamación. Cierto que en pura ortodoxia la iniciativa correspondería al partido mayoritario en la Cámara –que, además, gobierna el país– y no al último en escaños, pero en los tiempos que corren tampoco hay que andar con remilgos protocolarios. Ocurre que, tal como está el momento, es poco probable que por más que la evidencia aconseje el “sí” y todos se pusiesen a desarrollarlo, como mucho la respuesta será un “depende” por parte del BNG, y un “quizás” del PP, que está en fase sucesoria.

Es cierto que la propuesta del señor González Formoso puede parecer integrada en un marco diríase que preelectoral, si bien para la próxima cita con las urnas falta todavía un año más o menos, salvo sorpresas que podrían suceder, según se rumorea en los mentideros madrileños. Pero ocurre que con elecciones o sin ellas, y al decir de los auténticos expertos, las previsibles consecuencias que para Galicia tendrán las circunstancias económicas y sociales –las actuales y las siguientes– serán más graves que la media española. De ahí que tantos coincidan con la alerta pronunciada por el referente socialista y estimen llegada la hora del trabajo en común para atender las cuestiones colectivas. No es “ahora o nunca”, pero casi.

Hay una razón sobre todas para esta especie de estado de emergencia: este Reino, a pesar de su enorme potencial económico, es más dependiente en casi todo que la mayor parte de las demás comunidades. Y en los sectores en que eso no existe, la presencia dominante de foráneos en los órganos de decisión industriales, comerciales y de servicios, por citar algunos, deja poco margen para el optimismo. Incluso la pesca, donde Galicia ha destacado en términos mundiales, existen indicios de que si no se habilitan pronto recursos bastantes y remedios eficaces, apenas quedará algo más que el recuerdo de las glorias pasadas. Y no es exagerado decirlo.

Por todo eso y unos cuantos argumentos más que podrían adjuntarse, la llamada de don Valentín tiene lógica, aunque es probable que a su partido –en términos estatales– se le reproche una parte de la responsabilidad en los males que exigen remedio inmediato. Pero eso no le resta sensatez a su propuesta que, por cierto, en circunstancias también complicadas aunque no tanto como las actuales, es parecida a la que hizo su predecesor don Gonzalo Caballero y que, tras reuniones –y de la señora Pontón en nombre del BNG– con el presidente Feijóo se quedaron en nada. A pesar de que se afirmó, por todos, “buena disposición al diálogo”. Como casi siempre.

Ese es el “detalle” –o el precedente más inmediato, aunque hubo otros parecidos– por el que se condicionaba en el introito la posibilidad de acuerdos necesarios en tiempos turbulentos al “sentido común” de los políticos que, haciendo bueno otro refrán, en ocasiones parece el menos común de todos. Pero ahora el margen de tiempo es muy reducido –sobre todo con la relativa proximidad de un cambio de política europea para frenar la inflación, caso de que no se cumplan algunos pronósticos sobre un final relativamente cercano de la guerra en Ucrania–, lo que hace todavía más justificado insistir en que la hora de un acuerdo ha llegado. Aquí, en el Parlamento gallego, y en las Cortes Generales: en ambos foros es exigible.