El cierre decretado con nocturnidad y alevosía por la empresa Supera sobre las zonas de agua –piscinas y spas– del complejo deportivo Rías do Sur, que gestiona en régimen de concesión, ha provocado un malestar generalizado entre todos sus usuarios, tanto deportistas como particulares, y por supuesto que también en la propia fundación propietaria que encabeza Héctor Vilariño.

Esa cantinela de que considera su medida como “la más beneficiosa para nuestros clientes” no deja de resultar un tanto extravagante, además de incomprensible, vista la indignación causada. A otro perro con ese hueso, en román paladín, por no emplear otra expresión más desagradable.

Supera atribuye su decisión a una doble circunstancia: “…los efectos negativos de la pandemia, unidos a los desbocados precios energéticos…”. Ambas cosas son ciertas y fácilmente comprensibles, entre otras razones, porque todos las sufrimos. No obstante, sería interesante conocer el peso de una y otra en su fulminante determinación y, de paso, saber si la empresa ha utilizado el mismo rasero en los veinticuatro centros deportivos que tiene en España.

Algunas voces hablan abiertamente de una mala gestión del complejo deportivo de Ponte Muiños por parte de Supera, que firmó en su día una concesión por treinta años. Y eso ya parece otro cantar.

Con resultar muy preocupante el cierre impuesto, la temporalidad de la medida deja un atisbo de esperanza cara a la reconducción del problema en un futuro no lejano. Sin embargo, Supera ha provocado innecesariamente un perjuicio y un dolor añadidos por el desprecio observado hacia sus usuarios en general; sobre todos a los integrantes de los clubs deportivos en plena temporada invernal, con distintos campeonatos gallegos y nacionales a la vuelta de la esquina. Obviamente, sus formas no han sido las mejores, ni mucho menos, al limitarse a anunciar su tajante decisión por medio de Facebook de un día para otro y si te he visto, no me acuerdo. El concejal de Deportes, Tino Fernández, tiene encima un buen marrón como mediador.

El Meollo de la cuestión está en adivinar cómo y, sobre todo, cuánto de tocado, va a salir de esta crisis el complejo deportivo Rías do Sur, después de los múltiples daños directos y colaterales que ha causado la empresa gestora con su fulminante decisión, al margen de sus motivaciones económicas, que en todos inciden de una u otra manera.