Tengo una persona que lee cada semana lo que escribo y me manda un mail con sus comentarios. Su respuesta más habitual a mis borradores es: “Hacia el final mejora”. Resulta sencillo sacar como conclusión que empiezo muy mal, pero a medida que la cosa avanza, con un poco de suerte, consigo encauzarlo. Por esta razón y aunque él no lo sepa, (hasta ahora), centro todo mi empeño desde hace años en sorprenderle con un buen comienzo. La libreta que todos tenemos de adolescentes, donde apuntamos ideas, frases más o menos inspiradoras, se ha convertido en mi caso, en una libreta en la que ensayo principios. Lamentablemente sigo sin dar con la clave y estos son algunos de mis principios fallidos:

A veces una persona te presta la atención justa en tu peor momento. A veces es mejor estropear una segunda oportunidad que dejarla pasar. A veces te das cuenta de que te has hecho mayor cuando te miras al espejo y todas las partes de tu cara están fuera de sitio. A veces tienes personas cerca que son un ejemplo a seguir, pero tan ejemplares que dejan de ser seguibles, que te hacen pequeña. A veces solo se puede empezar desde donde estás. A veces, como dicen en “Hiroshima mon amour”, no es suficiente verse mañana para volverse a ver. A veces para volver hace falta más tiempo.

A veces piensas que engañas al mundo porque tienes algo que no mereces y otras, que es el mundo quien se burla de ti privándote de una oportunidad que te has ganado a pulso. A veces tienes la sensación de haberte pasado la vida entera remando en contra. A veces estás rodeado de gente que te habla y te sonríe, pero les da exactamente igual lo que te pasa. A veces todo va bien y mal al mismo tiempo. A veces se conforman contigo, te aceptan, pero no te volverían a escoger. A veces hace demasiado frío.

Y como ahora tengo que conseguir que “hacia el final mejore”, voy a amarrar con una cita de Miqui Otero. Un párrafo de la primera página de “Simón”, que leí de pie en una librería y que ofrece lo mejor que puede darte un principio, ganas de continuar: “A ver, piensa: si pudieras pedir una cosa, ¿qué pedirías? ¿Cómo? ¿Una piruleta? Eso ya lo tienes. Algo más. Va, que no es tan difícil. ¿Dos piruletas? Eres como esa africana, muy pobre, a la que le preguntaron qué le gustaría tener. Y dijo una vaca. Le insistieron: lo que quieras, de verdad. Quiero una vaca, dijo. De acuerdo, pero si ya tuvieras una vaca, ¿qué pedirías? Y dijo: dos vacas.

¿Y sabes por qué? Porque era incapaz de imaginar nada más”.