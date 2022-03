Caso insólito en Galicia: Lalín denuncia a Cruces

Pois, realmente, é un caso insólito, algo que nesta Galicia de atavismos sociais e políticos, adaptados á democracia, sucedera todo isto, o que se vai relatar a continuación, dunha forma tan inusual.

O Concello de Lalín recibiu, no ano 2008, os invalorables materiais, instrumentos xeolóxicos, libros, coleccións de rochas, mapas xeolóxicos, unha asombrosa litoteca (máis de 2.853 láminas petrográficas), 598 fotos do vo americano de 1956, etc., que estaban no Departamento de Petroloxía da Universidade de Leiden (Holanda), onde desempeñara a súa labor docente e investigadora o xeólogo J. D. Hilgen.

No ano 2012 o Concello de Lalín prestoulle, mediante un convenio de cesión por cinco anos, todo ese material, denominado Legado Hilgen, ao Concello de Vila de Cruces, para que o expuxera con todas as medidas de seguridade (cámaras de grabación e alarmas) no recén creado Museo da Minería de Fontao. Todo ese material estivo exposto en dúas dependencias do Poboado de Fontao: na escola número 4 e na Capilla, pero,unha vez finalizado o prazo, con todos os dereitos e lexitimidade, o Concello de Lalín deu por finalizado o convenio e esixiu a súa devolución.

E, ata aquí todo foi ben, pero cando se recolleu o material botouse en falta a desaparición dunha gran colección de mapas xeolóxicos de diferentes formatos (tamaño mural) e escalas, moitos deles orixinais, elaborados polo propio Hilgen e outros impresos (de Galicia, de España, de Holanda e de Europa), en total, eran máis de 51 mapas. Reclamouse de inmediato a súa devolución, tanto por vía oficial (Lalín pasou por rexistro uns tres escritos relamando a devolución dos mapas), como por vía oficiosa (negociacións diplomáticas entre as autoridades). O resultado de todo iso foi que o Concello de Vila de Cruces nunca se deu por aludido no tempo que leva transcorrido desde maio de 2018 ata finais do ano pasado (2021).

O alcalde de Vila de Cuces é un vello zorro de maxistral comportamento e astucia, que capeou todos os escritos que lle enviou o Concello de Lalín e incluso enganou á Valedora do Pobo no mes de agosto do ano pasado, contestándolle que crearía de inmediato unha comisión de investigación para rosolver o caso. De feito nunca creou esa comisión, senón que incluso el e o seu grupo votaron en contra da creación desa comisión especial nun pleno de finais de novembro pasado, proposta desde o BNG, o único grupo político que se mantivo á altura das circunstancias esixindo en reiteradas ocasións que se solucionara o problema.

En vista do bloqueo que estivo a exercer o alcalde de Vila de Cruces contra a resolución do problema, do que eran culpables, a desaparición de máis de 51 mapas do Legado Hilgen, o Concello de Lalín decidiu, definitivamente e antes de que houbera prescripción legal, acudir á vía xudicial e presentar unha denuncia ante o Xulgado de Lalín, no mes de xaneiro de 2022.

Pois ben, a raíz disto, poden sacarse todas cantas conclusións queiramos, pero, ante todo, convén ter en conta que o Concello de Lalín actuou en defensa dos seus intereses culturais, en defensa do seu patrimonio científico (Legado Hilgen), algo que senta un precedente de gran valor e estima nesta Galicia orixinalmente despreocupada por eses valores que tanto se loitou por recoñecelos a comezos do século XX (Xeración Nós, S.E.G.), cando nin tan siquera había unha Lei de Patrimonio Cultural.