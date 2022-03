Cerca de la desembocadura del Landro, allá en las verdes tierras del norte, existe un extraordinario eucaliptal. El lugar, poblado por ejemplares centenarios, es conocido como “O souto da Retorta”. Y por las fechas en que se plantaron –década de 1880– seguro que los norteños son familia de los eucaliptos gigantes que habitan el parque de Castrelos. Pues bien, este souto repleto de regatos y brumas, paradigma del bosque atlántico, húmedo y frondoso, acoge también una singular fauna de ‘cabaliños do demo’. Hace años, en el souto, me chocó ver a unos turistas sorprendidos por las acrobacias de los cabaliños que roncaban sobre los canales de agua. A día de hoy –los pocos que quedan– me evocan a aquellos peliculeros helicópteros Bell UH-1 del Ejército norteamericano que se hicieron célebres surcando la selva norvietnamita y con un filme de Coppola.

"Los humedales ya sienten la presión hídrica del cambio climático. Que se lo digan a Doñana, tras diez años de sequía y sin soltar el pie del acelerador que sorbe lagunas y acuíferos para bañar la agricultura intensiva, se nos está quedando en los huesos" Los humedales del planeta ya sienten la presión hídrica del cambio climático. Que se lo digan a Doñana, tras diez años de sequía y sin soltar el pie del acelerador que sorbe lagunas y acuíferos para bañar la agricultura intensiva, se nos está quedando en los huesos. Un secarral. Entre los juncos moribundos y el sol cayendo a plomo, abejarucos, flamencos y abubillas sufrirán la misma suerte que las últimas libélulas, en peligro de extinción por la destrucción de su hábitat acuoso. En diciembre ya se quejaba de esta desertización silenciosa el Pnuma, haciéndose eco de la advertencia que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza reseñaba sobre la alarmante reducción de esteros, marismas y su hábitat. En el caso andaluz, se sumó al réquiem la sentencia reprobatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenando la pésima gestión ambiental de Doñana. El pasado lunes, la gestora de patrimonios de BNP Paribas, en su último informe de mercados alertaba de que la crisis climática es la mayor amenaza para la seguridad mundial. La conclusión no es nueva, pero que el reputado banco francés la presente sin miramientos ante sus inversores sí. El documento explica cómo los problemas medioambientales traerán nuevas tensiones geopolíticas por el control de la energía y los alimentos. Y lo vemos en Europa con la dependencia del gas ruso y el trigo ucraniano. Advierte BNP Paribas que los europeos debemos –entre otras medidas– acelerar la transición a las energías verdes porque la guerra no es más que otra versión del cambio climático, la lucha por los recursos naturales. Cada vez gastamos más y queda menos. De hecho bombardeando el granero de Europa y cerrando los gasoductos la nube inflacionista ya llueve sobre la UE. Hoy faltan girasoles y petróleo, mañana agua, la que lleva mucho tiempo desaparecida en Doñana. Lástima de ‘cabaliños’.