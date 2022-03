Ahora que, por fin, parece que alguien se dispone a hacer algo –además de denunciar, condenar, hablar y luego, nada– para buscar remedio a la loca escalada de los precios y su efecto más inmediato, que es acercar a buena parte de la sociedad a la pobreza, no estaría de más que cuidase un poco el léxico. No porque sea grave –ya se sabe que el BNG, que es quien se mueve y anuncia la “ofensiva movilizadora” contra la inflación, no pretende emplear misiles–, sino inoportuno: en estos días los que los lanzan son otros, y conviene evitar confusiones aunque no vengan a cuento.

En cualquier caso, doctores tiene el nacionalismo gallego para saber explicar, pero lo esencial del propósito es que exista y que se de a conocer con detalle para que la gente del común, que es la que padece con mayor fuerza la escalada de la carestía de la vida sepa que sea cual fuere el resultado, la intención es demostrar que no todo, ni todos, se quedan en las condenas y la gramática. Y que, como dijo Galileo, se mueve lo que se mueve. Otros hablarán, como casi siempre, de “demagogia” e incluso habrá quien insista en responsabilizar a Putin de los males que ya existían antes de la guerra de Ucrania –que es, por ahora, la prueba de su absoluto desprecio hacia el Derecho y la razón–, al estilo de don Pedro Sánchez. Pero lo que hace el BNG, al menos en opinión de quien escribe, es acudir a lo que la sociedad reclama. (Otros hicieron algo parecido, pero les duró demasiado poco el intento: solo hasta que los sedujeron las ventajas de la jet set política, como dicen los cursis. Y, por cierto, este intento de afrontar circunstancias tan penosas es lo que alimenta el impulso de las encuestas hacia el Bloque a la hora de diagnosticar las intenciones electorales , como en su día sucedió con Podemos. Es de esperar que el BNG haya tomado nota.) Es cierto que para referirse a las citas pendientes con las urnas es demasiado pronto, salvo que don Pedro Sánchez se vuelva atrás en su promesa de no aprovecharse del terremoto en el PP y adelante las generales, pero eso nunca se sabe. En todo caso, la única fuerza política que parece prepararse para ese “por si acaso”, es el Bloque. Y aunque no parece probable que busque ayuda divina en su madrugar, si sabe aprovechar la circunstancia actual favorecerá su ambición de ser la alternativa en Galicia e incluso algo más. Tiene la ventaja de los “pecados” de Moncloa y el “hueco” que deja en el escenario su señoría don Alberto. Y, por supuesto, una lideresa inteligente y hábil. A ver qué pasa.