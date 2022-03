Noruega: ¿Una traición a la UE y a la OTAN?

En recientes artículos he venido insistiendo en la necesidad de hacer respetar el orden legal internacional condenando todas sus infracciones, tanto las grandes como las pequeñas. La reciente crisis de Ucrania es un ejemplo de lo que sucede cuando sátrapas con el poder suficiente se saben impunes ante el orden internacional existente. Es por ello por lo que, aunque nuestra atención principal se centre hoy en día en salvaje invasión de Ucrania por parte de Rusia, no debemos dejar pasar impunemente otras violaciones menores del orden internacional porque si se extiende la opinión generalizada de que su violación es rentable para el infractor, asistiremos a una espiral de degradación de este orden legal internacional, que ya de por sí es tan escaso y tan poco eficaz. Por eso hemos insistido en equiparar el conflicto del Sáhara Occidental con la invasión de Ucrania, que solo se diferencia del caso de Ucrania en la magnitud del agresor: Marruecos en abierta violación de la legislación internacional y de las reiteradas resoluciones de las Naciones Unidas, se anexiona ese territorio por la fuerza, sin consecuencias.

Pero el caso de Noruega, siendo mucho menor en intensidad y no cruento, es totalmente análogo desde el punto de vista legal a los casos anteriores. Se trata de un país que, en claro desafío a un Tratado en vigor, el de París de 1921, trata de modificar por vía de los hechos consumados las condiciones por las que la comunidad internacional le cedió la soberanía sobre el archipiélago de las Svalbard, intentando apropiarse de los recursos naturales por la vía de hecho ejerciendo presión sobre España y una UE que parece dispuesta a vender a los pescadores españoles por no molestar a esa especie de niño consentido que es Noruega. A dicho caladero pesquero, tanto España como otros países signatarios o adheridos a ese Tratado tienen derecho a explotar dichos recursos, incluido el petróleo si lo hubiera, en pie de igualdad con Noruega. Dicho Tratado es norma imperativa (ius cogens) del orden legal internacional.

Naturalmente el Gobierno noruego se atreve a hostigar a quien sabe limitado en su capacidad de respuesta que en este caso son los pescadores europeos, pero por supuesto no se atreve con la Rusia de Putin, a quien arteramente trata en pie de igualdad con Noruega: ¡pues vaya aliado de la OTAN! El Gobierno noruego para justificar su apropiación de los recursos naturales del archipiélago de Svalbard arguye una modificación de las circunstancias internacionales que restarían, según Noruega, validez a ciertas cláusulas como, por ejemplo, la gestión y administración de los recursos pesqueros. Pero esto no es así, ya que una norma imperativa internacional (ius cogens) solo puede ser alterada por una nueva del mismo orden que la substituyera, o sea, en este caso un nuevo Tratado que substituyera al de París de 1921. Y si no que nos lo digan a los españoles, que aún consideramos válido el Tratado de Utrech que cedió Gibraltar a los británicos.

Pues bien, estos “aliados” noruegos de la OTAN y la UE, en plena crisis de Ucrania, manifiestan que no piensan cerrar sus puertos a los pesqueros rusos porque según su descerebrado ministro de Comercio e Industria, Jan Christian Vestres, “no quieren quemar todos los puentes con la población rusa”. ¡Enternecedor! Pero en términos prácticos esto quiere decir que Noruega, este supuesto aliado de la UE y socio de la OTAN, va a seguir comportándose como si fueran unos nuevos Quislings, que los rusos vendan su pescado a las factorías noruegas y estas revendan este producto al resto de los europeos, ayudando así a financiar la guerra de Putin con dinero europeo. Digámoslo alto y claro, esta actitud y doble vara de medir es una traición a la Unión Europea, y sobre todo a la OTAN de la que Noruega es miembro. Vamos a empezar ya a a exigir a Noruega un respeto escrupuloso de la legalidad internacional y un comportamiento honesto con sus aliados. Para ganarle a Putin no solo hace falta bajar el termostato de la calefacción, sino que también hay que evitar que vía el salmón y bacalao noruego financiemos su guerra. Y a las Instituciones Europeas, sobre todo de aquellos que nos representan democráticamente, habría que dedicarles en este caso una versión de las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manríquez:

Contemple el europarlamentario dormido / Avive el seso y despierte / contemplando / Como nos trata Noruega / Como a la OTAN miente / Tan callando