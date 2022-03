El otro estilo

Es posible que uno de los consejos más útiles y recomendables de cuantos recoge el refranero español –“rectificar es de sabios”– sea el que menos se practica en la sociedad actual. Y eso explicaría, siquiera en parte, algunos de los males que día a día crecen aquí y que, resumidos, consisten en el radicalismo y el populismo, en realidad caras de la misma moneda, aunque haya quien se esfuerce en adjudicarlos a ideas diferentes. Incluso entre los media, cuyo papel en la consolidación de la democracia acaba de destacar, con razón, el Parlamento gallego.

Pues bien, con el ánimo de reflexionar acerca del consejo, y sin la esperanza de que quien opina alcance el premio por aplicarlo, es preciso reconocer que tras escuchar a don Alberto Núñez en su discurso de Valencia, el primero como candidato a la presidencia del PP, hay motivo para la esperanza de que cambien algunas cosas. Una, que los políticos abandonen la costumbre de confundir la crítica con el insulto y la descalificación del rival, sea interno o externo. Otra, que así se rebaje la tensión actual y se abran opciones a un entendimiento siquiera básico entre las fuerzas políticas.

Ese acuerdo es tanto más urgente cuanto mayor dureza alcanzan los desafíos que aparecen en el horizonte. Y, sin embargo, no llega pese a que, contra el sentido común y los precedentes –que no han llegado a convertirse en tradición– hay riesgo para la estabilidad de estos Reinos e incluso la correcta aplicación de un sistema que se podría resumir en el lema, actualizado, de “libertad, igualdad y solidaridad”. En esta línea, ese discurso del señor Feijóo fue el de un hombre tranquilo, moderado, con ideas claras y la determinación de ofrecer a las gentes del común lo que realmente desea.

No hay que ser adivino para saberlo, pues está –de un modo u otro– en todas las consultas de opinión: se necesita una alternativa al gobierno actual. Formulada desde el sosiego, la gestión seria y una oferta de solución a los problemas de cada día en lugar de eslóganes que a nada conducen. Reprochó lo evidente a PSOE y UP –que optan por subsistir antes que gobernar para todos– y la nula credibilidad del presidente, pero lo hizo con otro estilo. Cumplió así lo que había dicho en Santiago, que quiere ganar y no insultar, y por eso las criticas –incluidas las de un servidor– a su marcha reclaman otra reflexión.

Es muy cierto que un buen discurso es más fácil que un gobierno eficaz, pero al señor Feijóo lo respalda su cuádruple mayoría absoluta gallega, lo que confirma que lo dicho no son solo palabras. Y su trayectoria lo hace fiable, algo raro a día de hoy en la política española, de tal modo que, si además consigue reconstruir un PP a la altura de sus militantes y votantes, Galicia pesará más a través de su figura. Primero, porque se romperá el falso mito de que esta es una comunidad “pasiva” en vez de moderada, y después porque se comprobará que sus valores son exportables también a la política. No todos lo compartirán, lógicamente, pero sea como fuere, ese nuevo estilo parece necesario para que el sistema mejore. Ahora habrá que esperar la reacción del señor Sánchez y sus socios y aliados, a los que toca demostrar que la democracia no es de su propiedad, como parecen creer.