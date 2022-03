Enfoque a Rof Codina

A Academia Galega das Ciencias acaba de designar J. Rof Codina para ser honrado como Científico Galego do Ano. Nesta humilde columna óuvense aplausos de aceptación entusiástica.

Rof Codina (1874-1967) naceu en Cataluña pero pasou a máis da vida entre nós e consagrado á profesión veterinaria. Ao final da década dos anos dez, as vidas de Rof Codina e de F. Carreras i Candi (1862-1937) cruzáronse. Carreras foi un científico divulgador, un político e un editor catalán importante. Formaba parte daquela Lliga que, aínda chamándose “regionalista”, tiña o ánimo impregnado de nacionalismo catalán e aloumiñaba o ideal dunha Iberia federal.

Os cataláns coma Carreras reverenciaban a obra de Alfredo Brañas e sentían profundo respecto por Galicia. Carreras publicara unha serie de voluminosas xeografías xerais de Cataluña, Valencia e o País Vasco. Pensou que era preciso sacar á luz unha obra semellante dedicada a Galicia, e aquí veu pasar unha tempada. Entrou en contacto con boa parte dos intelectuais galegos que, seguindo a A. Vilar Ponte, estaban facendo o esforzo mental e volitivo necesario para pasar do rexionalismo ao nacionalismo. Falou moito, e en catalán, con Rof Codina. Entre todos planificouse a que, dirixida por Carreras i Candi, sería a Geografía del Reino de Galicia. Esta obra representa hoxe un tesouro que todas as bibliotecas públicas do país deberían conservar coidadosamente.

"Foi o gran conseguidor da plenitude que hoxe goza a raza rubia galega mellorada de gado vacún"

Nesta monumental obra, Rof Codina escribe sobre gado e zootecnia coma o teórico e práctico que era. As razas galegas de vacas, habenza, aves, cabalos, constitúen un legado cultural que, por parte, pode xestionarse coma fonte de benestar para os labregos galegos. Non sei que pensaría Rof hoxe das vacas marelas cos cornos serrados que aparecen en todos os xornais acompañando propaganda da Xunta. De calquera xeito, no artigo de Rof que contén a Geografía de Carreras, trátase de cabalos de tronco xenético ancestral daqueles que el chamou “ponies galegos” e que finalmente foron institucionalizados co nome de PRG (Pura Raza Galega). E non podemos esquencer que Rof Codina foi o gran conseguidor da plenitude que hoxe goza a raza rubia galega mellorada de gado vacún. Haberá moito que falar de J. Rof Codina ao longo do ano que lle dedica a Academia Galega das Ciencias.