Miradas al patrimonio de Ourense: Toén

Muy cerca de la capital provincial se ubica el concello de Toén al que se puede acceder por varias carreteras provinciales desde Ourense, la antigua OU342, la OU402 o la estrada OU317. Lo constituyen 8 parroquias y 41 núcleos de población con el Río Miño discurriendo por parte de su territorio, remansadas sus agua por el embalse de Castrelo de Miño, circunstancia que le ofrece la riqueza de un paisaje lleno de atractivos y una agricultura rica con buenos vinos que varias bodegas comercializan, con D.O. Ribeiro que desde 1976 goza de la denominación de origen diferenciada. Se completa el mapa fluvial con varios regatos que vierten sus aguas en el Miño como son el Regato de Puga, el Rego de Xestosa, el Rego de Fragoso, el Rego do Anguieiro (Feá) y el regato do Valvon (Feá), el regato de Quenlle y el regato de Freixendo.

Poblacionalmente, aunque han descendido sus habitantes, su cercanía de Ourense propicia actividades que mantienen población. Hay varias canteras de piedra importantes. Hubo en la zona de un castro el castillo de Louredo, donado por el Rey al obispo de Ourense, creándose el coto de Louredo, que perteneció a la mitra ourensana. En sus cercanías se encuentra el “pozo Maimón” en el río Miño, donde fue ahogado el obispo de Ourense Francisco Alfonso en 1419 por Lope de Alongos. Las parroquias de Toen, Mugares y Alongos formaban en el antiguo Régimen una jurisdicción dependiente del Obispo de Ourense. Ha sido referencia en la sanidad psiquiátrica provincial el Hospital Psiquiátrico de Toén, inaugurado el año 1959, dirigido por el Dr. Manuel Cabaleiro Goás. Patrimonio arqueológico Se localizan en el municipio los yacimientos arqueológicos de A Piteira y O Loureiro (Moreiras) correspondientes al Paleolítico. Y los castros de Trelle: Situados a una altitud cercana a los seiscientos metros, en la parroquia de Trelle, dos recintos, que se presentan en forma de terrazas ovaladas, superpuestas y concéntricas ceñidas por sus respectivos terraplenes, y el castro de Louredo, emplazado en el monte de su nombre, entre las parroquias de Mugares y Alongos (Freixendo), en el límite con el ayuntamiento de Barbadás. Se ha descubierto abundante cerámica indígena y romana decorada en la zona. Recientemente se localizó una pieza de bronce, del tamaño de una moneda, fechada entre los siglos VI al VIII. Patrimonio artístico Alongos (San Martiño). Iglesia parroquial de una sola nave con portada de medio punto y espadaña de dos cuerpos. Capilla mayor de planta cuadrada, es obra de los siglos XVII a XIX. Tiene restos del templo anterior románico. Retablo mayor neoclásico. Son valiosas las tallas de San Antonio Abad, cercana al maestro de Sobrado, y las de San Bartolomé y San Jerónimo atribuibles a Juan de Angés y la Inmaculada del siglo XVIII. Cruz procesional de plata del siglo XVIII. Existe una capilla de planta rectangular con sencilla espadaña dentro de lo usual en la arquitectura popular. La casa rectoral con elementos de interés como la escalera con balaustres de piedra, obra del siglo XVIII. En Outeiro se conserva la casa señorial de los Saco en la que nació el sabio lingüista y poeta, Juan Antonio Saco y Arce. (1812-1881). Con capilla dedicada a la Virgen del Carmen, cuya talla barroca de buena mano se conserva hoy en el Museo Arqueológico Provincial, y, portalón blasonado con un escudo partido con cimera vuelta al diestro, que lleva las armas de los Feijoo y de los Martínez. La casa se construyó en el siglo XVIII. También anotamos otra interesante serie de pazos y casas blasonadas como el Pazo de Torre Penela, con escudo del siglo XVII con ocho particiones (Puga, Sotelo, Cadórniga, Solis, Enriquez Losada, Villamarín y Taboada); la casa de los Varela con dos escudos del siglo XVI con las armas de los Varela, Somoza, Pardo y Puga; la llamada casa da Corredoira, también con escudo de armas labrado con las empresas de los Enríquez, Pereira y Calderón. Feá (Santa María). Iglesia románica de fines de siglo XII-XIII con ábside rectangular con canecillos y capiteles de este estilo, con diversa iconografía, y en testero del ábside cruz antefija calada con el agnus Dei. Sobre la portada, escudo timbrado con corona de los patronos los condes de Torre Penela. Espadaña de tres huecos del siglo XIX y buena cantería. Puerta lateral románica con tímpano con una cruz. Talla barroca de la Virgen del Carmen y de San Vicente del siglo XVII como destacadas. Moreiras (San Pedro). La iglesia de planta de cruz latina conserva restos románicos pero la mayor parte es una valiosa obra de estilo barroco con dos torres de planta cuadrada en una de ellas instalado el reloj. Elegante balaustrada pétrea rematando todo el frente. Sobre la puerta lateral, escudo de siglo XVI con las armas de los Puga y Aguiar. Capilla mayor con hermosa bóveda de casetones. Conjunto muy destacado de retablos y buena imaginería barroca y un retablo del siglo XVI del escultor Conelis de Holanda con las armas del influyente Don Alonso de Piña. Muy valiosa la cruz procesional del siglo XVI. Relicario de San Blas y curioso paso de la Flagelación, siglo XVIII, para la Semana Santa. Tiene la parroquia varias casas de interesante arquitectura y cerca de la iglesia quedan los restos de la llamada Torre do Patín, con dos escudos a ambos lados de la portada de arco de medio punto. Fue la casa de la tenencia del Cabildo de Ourense. Moreiras es la patria de Gustavo Rego Nieto (1887-1958) entusiasta empresario circense. Mugares (Santa María). Iglesia renacentista del siglo XVI, con dos torres de planta cuadrada. Y portada clasicista que remite a modelos cultos. Capilla mayor con bóveda de crucería, cuyos plementos tienen pinturas de alto interés iconográfico del siglo XVI del llamado maestro de Banga, relacionadas con el mecenazgo de Bartolomé García de Bahamonde. Valioso retablo mayor barroco, en un lateral pequeño retablo de la Asunción del siglo XVI. Destacan en orfebrería la cruz procesional y un cáliz, ambas piezas del mejor estilo renacentista. La inmediata casa rectoral de gran valor por los escudos heráldicos que ornamentan sus portadas. Hay una capilla con elementos románicos. Puga (San Mamede). Iglesia parroquial románica de cabecera cuadrada, la frontera con la espadaña rehecha en el siglo XVIII, pero conservando la portada medieval. Retablo mayor neoclásico, siendo muy interesantes los dos de la nave del siglo XVIII, uno con la Virgen del Socorro y otro de Ánimas con un programa iconográfico de especial interés centrado en los novísimos, Cruz procesional de plata del siglo XVIII, Capillas de San Miguel y de San Pedro Fiz dentro de la arquitectura popular. La torre de Puga es una fortificación hoy ruinosa, rectangular de tres plantas. Destaca la portada con interesantes labrar heráldicas con las armas de los Puga y los Enríquez. El Pazo del Olivar es importante construcción del siglo XVIII, con muros exteriores almenados y armas heráldicas de buena labra. En otra casa se puede ver otro escudo del siglo XVI. Toén (Santa María). Iglesia con algunos restos románicos, pero es obra de los siglos XVII y XVIII con torre de planta cuadrada y portada renacentista. Retablos de avanzado el siglo XVIII. Entre las imágenes destaca una Virgen con el Niño cercana al estilo de Alonso Martínez. Cruz procesional del siglo XVII. Hay una capilla dedicada a San Juan en el lugar de Fondón, de una nave y planta rectangular y espadaña. Se celebra la fiesta del precursor. Trelle (Nuestra Señora de los Ángeles). Es parroquia relativamente reciente pero la iglesia es del siglo XVIII con portada con perfiles de un elegante barroco. Espadaña de dos cuerpos. Retablo mayor neoclásico. Destaca la imagen de San Cipriano, manierista. Cruz procesional de Meneses. En Trellerma hay una capilla de San Antonio. Xestosa (Santa María). Iglesia de una nave con espadaña a lo pies siglos XVIII y XIX. Retablo mayor y lateral de avanzado el siglo XVIII, con imágenes que desmerecen por un desafortunado repinte. Cajonería y frontal del altar del siglo XVIII: Patriomonio inmaterial Muy interesantes y abundantes las muestras de patrimonio etnográfico, cruceiros no faltan en ninguna parroquia. Cabaceiros y hórreos formando vistosos conjuntos en Mugares y en la era de Moreiras. Fuente lavadero y palomar de planta circular en Mugares. Peto de Animas en Puga de arquitectura arquitrabada y otros más sencillos. De mucha importancia el carnaval de Mugares, con las típicas figuras de labardeiros y señoritas y los muñecos llamados “mazaruco y mazaruca”, declarado de interés turístico provincial Tras unos años sin celebrarse por diversos motivos, la Asociación de Mujeres Campesinas Amencer de Mugares, en colaboración con el Ayuntamiento de Toén, lo recuperó con éxito. Existe un Centro de Interpretación do Entroido en Mugares, situado en las instalaciones de la antigua escuela en el lugar de Moreiro. En San Pedro de Moreiras es digna de mencionarse la Semana Santa y en las demás parroquias sus fiestas patronales o la de la Virgen del Socorro en Puga, en septiembre. Es tierra de músicos y hubo afamadas bandas como la de Alongos. Buena gastronomía con platos típicos en el carnaval y en verano en los últimos años se organiza un exitoso concurso de tapas. (*) Director del archivo diocesano