La expresión “esto no ya no es para mí...” denota entrega y decadencia. Cuando un ser humano hace esta concesión, se acabó. Queda reducido a esperar que otros hagan por él. Se trata de una frase que generalmente pasa desapercibida pero que connota una posición derrotista ante lo nuevo. La persona que la articula se entrega a que, desde ya, otros individuos le solucionen esos temas que le cuestan o simplemente que, por comodidad, no le apetece hacer o aprender.

Esta actitud se da en todas los momentos de la vida pero con más virulencia y sin vuelta atrás con el aumento de la edad, bien porque a lo que se enfrenta la persona es algo que exige destreza física, que por otro lado puede ser comprensible debido a la pérdida de flexibilidad de los cuerpos con el paso de los años, pero muy poco entendible cuando se trata de temas que tienen que ver con el aprendizaje de esas nuevas cosas que ayudan al individuo a seguir con un rol activo y por lo tanto adaptarse a lo que emerge en cada momento con la finalidad de poder disfrutar de una vida plena y autónoma en la sociedad. Este mantra de la entrega que lleva implícita la frase “esto no ya no es para mí...” se puede traducir también como “ya estoy viejo para aprender esto…” y generalmente, a no ser que la persona padezca una merma severa de la salud intelectual o cognitiva, se dice o se hace por pura rutina, sin intentar, ni siquiera plantear la posibilidad de que un simple aprendizaje de lo que se le presenta ante sus narices pueda ser algo que le va, no sólo a satisfacer personalmente, sino también a actualizar y ubicar en el mundo. Mucho de lo que se denomina brecha digital tiene que ver con esta actitud. Una posición derrotista con lo nuevo, que lleva al ser humano a una especie de decadencia y pone en riesgo su actividad diaria plena, así como su relación e integración real en el mundo que le ha tocado vivir. Porque por desgracia, de forma errónea, piensa que las cosas que emergen ya no tienen que ver con él. Las personas tienen curvas de aprendizaje distintas y, al que se le dan bien los temas manuales a lo mejor está menos dotado para articular un pensamiento abstracto y viceversa, pero con el tiempo y la dedicación que cada uno precisa, todos podemos llegar a entender, por lo menos en un estadio básico, como se hacen y suceden las cosas. Por ello pienso que lo que nos ocupa, esta actitud derrotista, tiene una vacuna que se inocula a través de concienciar a los individuos sobre la necesidad de “aprender a envejecer” cada día y en cada momento de la vida. No sólo desde la más tierna infancia hasta el momento jubilar. También en la vejez. Durante el tránsito vital surgen cosas nuevas y el ejercicio mental, la capacidad de resiliencia y la concienciación de que es bueno aprender, son antídotos contra ese síndrome de entrega y apatía del no querer saber y conocer cosas nuevas. Además, se aprende por repetición y el único modo es hacerlo y ponerlo en práctica. Es decir, la clave es enfrentarse a las cosas nuevas con una actitud positiva y sin complejos. Habrá quién tarde dos días en aprender un proceso y otra persona cuatro ¿Y qué? Al final las dos van a poder manejar igual lo aprendido más allá del tiempo empleado y eso es lo que importa: sentirse capaces de hacer de forma autónoma y por uno mismo. Confucio, un pensador chino que sentó doctrina quinientos años antes de Cristo sentenció: “me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí”. Parece que a algunos se les ha olvidado que pueden, sólo con intentarlo. No vuelvas a decir “esto ya no es para mí...”.