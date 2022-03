La parálisis

Así pues, mientras los grupos parlamentarios de la Cámara gallega bordeaban el ridículo litigando –tras articular dos de ellos una “pinza” temporal contra el tercero– por encajar en un papel la condena que todos comparten de la agresión rusa contra Ucrania –y al cabo de un rato simular con una foto conjunta que nada había pasado–, sectores estratégicos de la economía advertían de una parálisis inminente de no existir alivio rápido para sus problemas. Y a nadie se le ocurrió reclamar un pleno extraordinario para abordar los posibles remedios siquiera parciales que desde y para Galicia se puedan aportar.

Es obvio que no se pretende arreglar a escala regional una crisis planetaria, pero al menos sí buscar una salida que permita a parte de la población ejercitar eso que todas las Constituciones proclaman y solo algunas garantizan: una vida digna y en libertad para ejercer derechos y cumplir deberes. Que eso es la democracia, un sistema que, según afirmó el clásico, necesita, como la salud, un ejercicio lo más frecuente posible para fortalecerse. Por eso, nada tendría de extraño que el Parlamento gallego estuviese en algo parecido a una sesión permanente. Porque el momento es grave, y más aún tras la crisis sanitaria y sus secuelas pendientes.

El horizonte que ahora se confirma une, a las incógnitas económicas y políticas, la bélica, que no originó varios de los problemas, pero los agrava. Y que tiene un alcance todavía mayor que las crisis anteriores, porque amenaza no solo la distribución de los alimentos y otros recursos indispensables, sino su producción y los empleos en sectores que parecían invulnerables, además de en el resto del mundo laboral, lo que se traslada a la vida cotidiana de muchos millones de personas. Todo ello es bien sabido, pero a la vista de algunas reacciones, parece necesario recordarlo.

Lo peor de todo es que nadie parece estar en disposición de aportar soluciones razonables. Algunos observadores, acaso especialmente pesimistas, explican que la naturaleza, extensión y complejidad de las cuestiones hacen de esta situación, como de la coincidencia de factores en algunas tormentas, la “crisis perfecta”. Y por ello dudan de que exista un remedio que esté a la altura de la necesidad, sensación que, por ejemplo, produce las respuestas de la UE, que parece más firme en resaltar la unidad en sus decisiones que en garantizar su eficacia. O que sus sanciones contra Rusia se vuelvan de inmediato contra el conjunto de la ciudadanía europea.

Es verdad que el continente –y la mayor parte del resto del mundo– está metido en un maldito embrollo, y que ha de ser extremadamente difícil resolverlo cuando están por medio un sátrapa como Putin o un aliado que, como Biden, aporta ayudas que se vuelven contra los perjudicados –el veto al petróleo ruso causó un desplome bursátil en Europa–, pero la sensación más extendida es que sin políticas comunes es ilusorio resolver los problemas colectivos y la UE no las tiene. Como mucho algunas reglas que dan para un apaño, pero no alcanzan el nivel que se requiere para afrontar una crisis de estas dimensiones. Y una situación así provoca otro mal añadido: que los daños no se reparten por igual entre los países y las regiones miembros de la Unión, y unos como Galicia son más perjudicados que otros. ¿La solución? No es, como algunos creen, salir de la UE, sino mejorarla, y eso requiere una tarea que por ahora, está pendiente.