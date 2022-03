Mulher, feminismo e eqüidade

Nom é necessário ser especialista em História para asseverar que a mulher tem sido objeto de múltiplas invectivas. Lembremos a imagem metafórica de umha cobra, animal astuto, a dizer a Eva que comesse de todas as árvores do paraíso, e Eva, que viu que esse fruto era bom, comeu e deu-no Adám (Génesis, 3). Máximas jurídicas latinas do Direito Romano som prova eloqüente do domínio absoluto do marido sobre a mulher, porém há máximas com temas interessantes: “Mater semper certa es, pater vero is est, quem nuptiae demonstrant” (PAULUS), quer dizer a certeza da maternidade deriva do facto do parto, é pai quem demonstra as núpcias.

Na literatura medieval europeia e na lexicografia espanhola ou portuguesa do século XVII, em Covarrubias (1611) ou em Bento Pereira (1655), a mulher é possuidora de todos os vícios mais graves (é umha pessoa com tendência para praticar o mal, sem qualidades morais, com tendência a desperdiçar, com desejo insaciável de comprar e de pelejar, de estar todo o dia fora da sua casa, etc.), mesmo censuram que fale latim (“Odi faeminas litteratas” , “Mula que faz him, e mulher que fala latim, raramente há bom fim”). Este discurso persiste até bem avançado o século XX. Lembro que na década de 1960 éramos poucas as mulheres na Universidade (Filosofia e Letras, Direito, Farmácia, Química, escassas em Medicina...). Na década de 1980 conhecemos feministas exemplares na Universidade de Santiago ( “Simpósio Mulher e Cultura”) e na década de 1990 na Universidade de Vigo, aí estaria outra etapa da idade áurea do feminismo na Galiza. Nas primeiras décadas do século XXI o feminismo como retórica já tem sido assimilado polo sistema em quase toda a Europa ocidental, porém ainda existem muitas causas justas nom assimiladas. Nom existe administraçom pública local, provincial, autonómica, ministério que nom tenha “unidades”, “observatórios”, “secçons”, “direçons”, “serviços”, etc. de “igualdade”. Porém na verdade som apenas agências para adjudicarem postos de trabalho sem que se cumpram os “princípios de mérito e capacidade”, sendo o critério principal a fidelidade e obediência a um determinado ideário. Defendem determinadas mulheres, até estabelecem categorias, mas permanecem calados perante muitas injustiças diárias. É evidente a sua hipocrisia, a endogamia, “armam-se em defensoras da mulher”, porém no fundo som estômagos agradecidos, que vivem do público. Outro efeito lesivo seria a “linguagem inclusiva”, umha enteléquia que impossibilita a concisom, a precisom e a clareza comunicativa, nascida de um erro básico (identificar a biologia com o género gramatical). Por estes motivos, seria urgente substituir o termo “igualdade” polo de “eqüidade”, princípio de justiça material que deve ponderar-se na aplicaçom das normas em atençom às circunstâncias de cada caso concreto. Deve impor-se a razom: “suum cuique tribuere”“ [dar a cada um o seu, o que merece], nom mais leis e decretos trapaceiros e mercaderes de postos de trabalho bem remunerados. *Professora Catedrática de Universidade