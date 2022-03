(A)moral en Ucraína (II)

“Nin se puxo a teorizar arredor de conspiracións nin padeceu calquera ataque de ira.” Velaí o relato do primeiro ministro de Israel, Naftali Bennett, logo da súa recente reunión con Vladimir Putin. Xa que logo, e sempre de acordo co referido testemuño, o presidente ruso “estaba nun estado mental plenamente racional”, cuestionando así determinadas avaliacións occidentais ao respecto.Boa/mala noticia? En todo caso, semella para Bennett que poidamos descartar de vez a arroutada, o rauto...o colapso nervioso do máximo dirixente do Kremlin como causa próxima da súa decisión de invadir Ucraína. Antes ben, e reiterando aquilo que escribiamos a semana pasada, coido que cómpre adherirnos, mellor, a esoutra explicación: Rusia ataca, calculada e friamente, o país veciño porque se considera no pleno dereito de levar tal medida a cabo. Canto ao momento preciso, Putin e mais os seus son os únicos a decidiren cando e de qué xeito lles convén dar curso á operación.

E non; non se trata de establecer ningunha sorte de equidistancias, mais o certo é que –e sen irmos máis atrás de 1945– os grandes poderes do planeta nunca se caracterizaron pola súa deferencia ao establecido na lexislación internacional e mais a liberdade dos pobos. Daquela, xa fose directamente ou, como na célebre sentenza, “en compañía doutros”, velaí a invasión de Corea do Sur (1950), as de Hungría e Checoslovaquia (1956 e 1968, respectivamente) ou esoutras de Vietnam (e Laos e Camboxa) en 1964, os bombardeos sobre Iugoslavia (1999), o ataque a Irak (2003), etc. Con escusas mellor ou peor elaboradas, cunha escenografía máis ou menos conseguida... os imperios modernos –como os seus predecesores do pasado– interviron, e interveñen, unha e outra vez, alí onde o entenderon/entenden oportuno. O demais é pura e dura propaganda.

Non se trata, pois, de loucura senón da simple prolongación da acción política –e Carl von Clausewitz arreo no fondo– mediante o emprego “doutros métodos.” Deste xeito, e por moitas protestas, manifestacións, repulsas... que poidamos organizar os “liberais occidentais”,está ben claro que Putin non se vai deter na procura dos seus obxectivos. E iso porque xa hai moito, demasiado tempo que xulgou que a moral “convencional”,o respecto ás regras democráticas que, mellor ou peor, configuran os nosos sinais de identidade apenas conforman un espantallo para el: formulismos inútiles cando do que se trata é de artellar un movemento importante sobre o “Gran Taboleiro.” Agora ben; outra cousa é, iso tamén, que nun momento dado e segundo e como vaian decorrendo os acontecementos, alguén con poderes en Moscovo chegue á conclusión de que o seu todopoderoso presidente xa foi demasiado lonxe.

“Eis o erro de Putin!”, claman algúns. “O ghicho esperaba concluír unha blitzkrieg, en plan Hitler, e agora está metido nun pantano!” De acordo; pode ser que a situación deviñese tal. Non obstante, e como non deixan de matizar especialistas da categoría de Frederick Kagan –exprofesor de Historia militar en West Point– e mais os seus colegas do grupo de expertos do Instituto para o Estudo da Guerra, nin sequera está claro que ese –a blitzkrieg– constituíse realmente o “plan A” do Kremlin. En consecuencia, Occidente pode agardar a que Putin se esnafre nas rúas e prazas de Kiev e que, entón e tal e como os propios norteamericanos experimentaron en carne propia no seu día, a presión do propio pobo ruso decida a decadencia (e caída) do seu actual mandatario. Mais así mesmo pode sudecer igualmente que Putin vaia intensificar o seu programa de devastación na espera de que os EE UU e a OTAN se teñan que implicar de xeito máis directo na guerra: de certo unha perspectiva moi perigosa pero que nos podería levar a unha sorte de revival daquilo que aconteceu na, xa mentada, Corea entre 1950-1953 con avances e retrocesos ata chegarmos a unha mesa de negociación onde as esixencias do líder ruso haberían de ser escoitadas (e acaso apoiadas por alguén), si ou tamén.

“Triste perspectiva”, retrucarán Vdes., e sen ningunha dúbida que levan toda a razón. Porén, escribirmos o contrario, escudarnos en altas moralidades e esperanzas mentres desprezamos a evidencia do mal (e dos seus servidores), constitúe unha visión dabondo cándida respecto da realidade que nos toca vivir. E se tal non é, que llelo vaian contar, daquela, a eses miles e miles de feridos, mortos e refuxiados de Ucraína: apenas “danos colaterais” noutra páxina negra da Historia.