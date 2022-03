Jueces y puertas giratorias

Probablemente hay que ir hacia una concepción más objetiva que tenga en cuenta la apariencia de la imparcialidad.

Antoine Garapon. “Juez y democracia”

Como es sabido, se habla de “puertas giratorias” para referirse a los políticos que al cesar en el desempeño de cargos relevantes –ya sea en el gobierno, ya en otros ámbitos de la Administración– pasan a la empresa privada para formar parte de orondos consejos de administración donde son acogidos con exuberantes retribuciones. Esta práctica, contraria a elementales exigencias éticas, es un criadero de ponzoñosa simbiosis político-empresarial de la que emana un “fumus” con fragancia a tráfico de influencias, tratos de favor y conflictos de intereses que una democracia sana no puede tolerar. Los practicantes de tal deporte nacional suman un largo censo que se extiende desde ministros del franquismo hasta figuras relevantes de la etapa democrática, incluyendo expresidentes de gobierno como Felipe González y Aznar. Por contraste, es inevitable el recuerdo ejemplar de Julio Anguita.

La expresión “puertas giratorias” se aplica también al viaje que algunos jueces hacen de ida hacia la política y de vuelta a la función judicial. Al margen de la erosión que tal periplo puede causar en la necesaria imagen de independencia e imparcialidad, lo verdaderamente vergonzoso es comprobar como algunos de ellos, tras prestar servicios en la vida política, al retomar la actividad judicial resultan recompensados con una sustanciosa promoción en su carrera, pasando a ser acomodados en altos cargos judiciales, a veces con escándalo por su injusticia manifiesta; es evidente que el arropamiento del partido al que sirvieron se prolonga más allá de la dedicación a la política, arropamiento, no se olvide, siempre interesado.

El Gobierno italiano acaba de aprobar por unanimidad un proyecto de ley cuyo objetivo es poner fin a las puertas giratorias de los jueces. La medida proyectada es drástica y tajante: quien se va a la política y desempeña cargos electos u otros gubernamentales pierde la condición de juez y no podrá volver a desempeñar la función judicial. Mantendrán, eso sí, la condición de funcionarios, de modo que les será permitido ocupar puestos administrativos o ministeriales, pero no podrán volver a la judicatura. Aún más; los jueces que en lo sucesivo decidan pasarse a la política no se podrán presentar como candidatos de ningún partido político en aquellas regiones en las que hubiesen ejercido como jueces en los tres años precedentes. Lo dicho es de aplicación también a los fiscales.

En España no hay prevención ni límite alguno para ir y volver de una actividad a otra. Nuestra ley tan solo establece una mínima, elemental y mal definida advertencia: una vez retornados al ejercicio de la función jurisdiccional deberán abstenerse y podrán ser recusados en el caso de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público (art. 351, in fine, de la Ley Orgánica del Poder Judicial –LOPJ–). Insuficiente.

El GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), en aras de la confianza que el ciudadano ha de tener en los jueces, es partidario de que estos se abstengan de ejercer actividades políticas. Por su parte, la Comisión de Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial ha alertado del “elevado riesgo de lesión de los principios de independencia e imparcialidad” que puede darse cuando un juez retorna a la judicatura después de un tiempo en la política activa.

Parece difícil que en España pueda acudirse a igual medida que la proyectada en Italia por la dificultad de conciliarla con el art. 23 de la Constitución que reconoce el derecho de todo ciudadano a participar en los asuntos públicos y a acceder a cargos públicos. En cualquier caso, es evidente que alguna medida habrá de adoptarse, ya sea impidiendo la reincorporación a destinos que puedan comprometer la necesaria apariencia de imparcialidad del juez en el conocimiento de determinados asuntos que guarden alguna relación con su anterior actividad política, o bien imponiendo una excedencia temporal que enfríe o diluya las inevitables adherencias derivadas de su anterior actividad política.

Curiosamente, en nuestro ordenamiento, el acceso de los jueces a la política resulta gratificado –y en esa medida incentivado– en virtud de una desvergonzada reforma legal llevada a cabo con nocturnidad y alevosía por el gobierno Zapatero que reformó el art. 351 de la LOPJ. Un despropósito superlativo y un agravio comparativo que además tenía destinatario conocido, es decir, se trataba de una aberrante norma ad personam. Según el precepto –¡todavía vigente!– el tiempo dedicado por los jueces al ejercicio de la política les será computado como de actividad jurisdiccional a efectos de antigüedad, ascensos, promoción y, por si no fuera suficiente, con reserva de plaza, como si durante ese período hubiesen estado al pie del cañón de la función jurisdiccional, igual que sus compañeros en activo, quemándose las pestañas celebrando juicios y dictando sentencias. Sin comentarios. Bueno, sí, uno solo: ignominioso.