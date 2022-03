Sempre Castro

Tratabamos da galeguidade do apelido Castro que levaron a figura máis recoñecida da poesía galega e unha das personalidades históricas peninsulares máis solicitadas polas letras e as artes de Europa nos pasados cincocentos e tal anos: Rosalía de Castro (1837-1885) e Inés de Castro (c. 1320- 1355).

Un día Filgueira Valverde imaxinou que elas dúas eran parentas. De Inés dise que naceu na Limia e foi filla de Pedro Fernández de Castro, señor de Lemos. Ela chegou a Portugal no séquito de Constanza, que estaba prometida ao príncipe herdeiro Pedro. Antes e despois de casar con Constanza, Pedro e Inés ligaron amores e tiveron tres fillos. A camarilla palaciana presionou ao rei, Afonso VI, para lle arrincar a vida á intrusa Inés. Cedeu o rei e tres conxurados mataron Inés de Castro en Coimbra, cabo do Mondego ameno. Pedro entrou en estado furioso e sublevouse contra o seu pai Afonso. Morto este, Pedro converteuse no segundo rei de Portugal con tal nome.

Mestúranse a verdade e o mito cando se relata a exhumación de Inés coma raíña de Portugal. Os suxeitos fanlle beixamao ao cadáver putrefacto ou, tal vez, descarnado. Hoxe, o que fique deste corpo xace no claustro de Alcobaça nun sartego que evidencia a arte sublime dos “xeómetras” daquilo que foi chamado gótico flamíxero.

Fernão Lopes, cronista do século XV, fixou os datos certos da traxedia. Con todo, Inés entra na Literatura no Canto III d’ Os Lusíadas de Camões (1572), onde figuran os termos esenciais daquel horror. Otero Pedrayo gostou moito de que Camões escribise “colo de alabastro” para se referir ao de Inés. De Ántonio Ferreira editouse en 1587, a traxedia cuxo título é, simplemente, Castro.

Debemos louvar, ao pé de Ferreira, outras dúas traxedias inesianas e renacentistas, estas da autoría do galego de nación Xerónimo Bermúdez (parece que tamén De Castro). Bermúdez escribiu sobre Inés os excelentes textos en castelán titulados Nise lastimosa e Nise laureada (1577).

No século de ouro castelán triunfaría Vélez de Guevara co drama Reinar después de morir (1625). E logo Inés de Castro seguiu sendo convocada a escena por Victor Hugo, Montherlant, Casona... E vivirá en óperas, no cine, na pintura decimonónica de Historia. Velaí sempre Inés de Castro, convertida en espectro (verbas de Patrizia Botta) que non se da esvaecido.