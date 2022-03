Uno de los peligros del interregno por el que, se pinte como se quiera, atraviesa este antiguo Reino es, aunque suene a exagerado, que se convierta en algo parecido, en cuanto al futuro político más inmediato, a eso que con ironía ha dado en llamarse “la casa de tócame Roque”. Porque después de la decisión del presidente de la Xunta de hacer como tantos otros gallegos/as y emigrar en busca de mayores horizontes parece enviarse un mensaje urbi et orbi de que durante un plazo –sin especificar todavía– la responsabilidad del Gobierno será interina.

Probablemente no se dará el caso, y el señor Feijóo –que está en su derecho de compatibilizar sus tareas en la Xunta y el PP– ha insistido en ello. Pero ese derecho, en opinión de quien la expone, se corresponde con la obligación de mantener informada a la sociedad gallega acerca de lo que tiene decidido, previos los trámites establecidos, para su sucesión. Siquiera para no dar lugar a especulaciones acerca de quién será el que se encargue de dirigir al país hasta las próximas elecciones autonómicas –o más allá– que, guste o no leerlo, causan cierta inquietud sin necesidad.

Y es que, si bien el propio don Alberto se proclamó “previsible”, el futuro de este antiguo Reino más allá de abril es, de algún modo, una incógnita. Y la falta de sosiego social causada por la imparable ascensión en el coste de la vida, el alza de precios de la energía y materias primas que desembocará en el frenazo de las previsiones económicas y la alerta de cierre de empresas o reducción de su producción –que repercutirá en los empleos– acaba provocando inestabilidad en la calle a pesar de que se disponga de una cómoda mayoría absoluta en el Parlamento.

No se trata de profecías o pronósticos aventurados. Ocurre que en la política no siempre la aritmética actúa a modo de bálsamo que alivia preocupaciones, como se aprecia a menudo en el Congreso, cuando se necesita entrar en las especulaciones –a nivel interior o estatal– sobre si será gobernada por este, aquella o un tercero, y menos todavía por control remoto durante meses a caballo entre Madrid –o donde quiera que esté su presidente– y Santiago de Compostela: eso es malo para todos y sobre todo para el business.

Conocido como es el temor que el dinero siente por las situaciones de duda, con razón o sin ella, sobre las garantías para las inversiones, cualquier incógnita de futuro debe ser despejada cuanto antes. Y sería de desear que así se haga aquí, porque no resulta razonable pensar que el señor presidente Feijóo aún no haya decidido la propuesta que hará al Parlamento de Galicia para su relevo ni que, después de la aclamación incondicional que la directiva del PPdeG le tributó a su candidatura a dirigir el partido, necesite refrendos congresuales. Y sus apelaciones a los plazos, las formas y otras ceremonias no tendrán sentido más allá del día 2 de abril, dentro de veinte días. Así que a ver.