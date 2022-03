Tambo, una isla de leyenda

Tambo, la isla de leyenda y evocadora de otros tiempos, que forma parte de nuestro entorno más próximo, y en la que cada día nuestra mirada se detiene inevitablemente, en su inmensa mole pétrea, y que preside todas nuestras actividades, se nos fue, es decir la hemos perdido. A partir del día uno, pasó a depender del municipio de Poio, por un acuerdo entre el ministerio de Defensa y el vecino ayuntamiento, por un periodo de veinticinco años prorrogable. Así, casi sin enterarnos, la “ingente tortuga que navega perezosamente hacia la orilla”, como la canto el poeta Góngora, se nos fue de nuestra villa, para llegar a lo orilla de enfrente. ¿Y por qué? nos preguntamos los marinenses. Pues podríamos decir que por falta de interés y negligencia de una corporación municipal que, antes de tiempo y sin consultar con los marinenses, renunció a todo derecho que pudiéramos tener sobre la titularidad de la misma. Y que conste que no seremos nosotros los que pongamos en duda ni la historia, ni las razones que Poio tiene sobre la misma. Solamente apuntamos la posibilidad de que nuestro municipio, algo si tenía que ver con el uso y la dependencia de la isla.

A través de la “Cofradía de mareantes San Miguel”, asociación de pescadores marinense, desde el siglo XVII celebraban en la Ermita de San Miguel de Tambo la fiesta de San Miguel, patrona de los pescadores. Ermita construida en honor del Arcángel, en recuerdo de su aparición en la isla, allá en el 16 de octubre de 532, en la que ordenó que fundase una iglesia a su nombre y se le venerase allí, como se hacía en el Monte Gargano, de aquí nació la veneración de los pescadores y navegantes por el Arcángel San Miguel. Más tarde, en 1865, se construyó un lazareto debido a la necesidad del puerto de Marín con sus rutas regulares con Latinoamérica, para poder pasar la cuarentena. Luego, en 1917, desparecido el lazareto, pasó a depender de la Base Naval de Marín, posteriormente al Polígono de Tiro, y finalmente a la Escuela Naval Militar, hasta 2022. Es decir, cuatro siglos dependiendo de instituciones de Marín.

Por eso, aunque no sea mucho, algo si tuvo que ver con Marín y los marinenses. Lo que no entendemos es por qué nuestra corporación renunció a los derechos que todos los marinenses, los de antes y los de ahora, y su historia algo tuvimos que ver con la historia de la isla. No obstante, como sigue estando ahí, y seguirá presente en nuestro devenir histórico, siempre nuestra mirada se topará con ella, y eso no podrán quitárnoslo. Por eso, en próximos comentarios haremos un repaso a la maravillosa historia de nuestra isla de Tambo, de tradición, sus “Apariciones”, sus leyendas y de su fama.